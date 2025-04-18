Minikler için yeni bir tecrübe: Sulu ile hem okuyacaklar hem de boyayacaklar

Feyza Kement’in hazırladığı eğitici ve eğlenceli çocuk kitabı Sulu ile Oku ve Boya – Ovaya Yolculuk, Yazardan Direkt Yayınları ile miniklerle buluşuyor.

Dilek Türkan Ünlü’nün hikâyeleştirmedeki ustalığı, Sezen Çağlı’nın eğlenceli illüstrasyonları ile çocuklara hazırlanan bu kitap, çocukları sadece eğitmeyi amaçlamıyor, aynı zamanda içindeki hazır boya kutucukları ile onlara eğlenceli bir aktivite de sunuyor.

Sulu ile Oku ve Boya – Ovaya Yolculuk kitabı, özel baskısı ile fırçası hazır bekleyen çocuklara eğlenceli bir öğrenme süreci sunuyor. Çocuklar hem resimleri renklendirip eğlenirken hem de doğanın kendine has döngüsünü öğreniyor ve bu döngü sayesinde dünyanın ne kadar güzel bir yere dönüştüğünün önemini kavrıyor.

Ova o kadar geniş ve yeşilmiş ki rengârenk çiçekler, sevimli tavşanlar ve altın sarısı başaklar ile doluymuş. Gügü bu güzelliğe bakarak, “Ne harika bir ova, değil mi Püfü?” demiş. Sonra görmüşler ki ovanın diğer bir kısmı bir o kadar kurakmış.

Çocuklar, Sulu ve arkadaşları su damlalarının yardımları ile neşelenen ve canlanan doğayı okurken sayfalardaki hazır boyalar sayesinde kendileri de su damlalarını oluşturarak kâğıtlardaki doğayı canlandırabilecekler. Feyza Kement’in Sulu ile Oku ve Boya – Ovaya Yolculuk kitabı, Yazardan Direkt Yayınları etiketiyle tüm çocukları bekliyor.

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