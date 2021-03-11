Miraç Kandili için asılan pankartı söktü

İstanbul Çekmeköy'de bir kadın, Miraç Kandili dolayısıyla asılan pankartı söküp çantasına koydu. Çevredeki bir vatandaşın uyardığı kadın, pankartın üzerinde cami resmi olduğu için evine götüreceğini söyledi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin Saray Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, Miraç Kandili nedeniyle cadde üzerindeki bir alana 'Miraç Kandili'miz mübarek olsun' yazılı pankart asıldı. Ancak henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, pankartı yerinden kopararak çıkardı.

CAMİ OLDUĞU İÇİN EVE GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Asılı olduğu yerden çıkardığı pankartı çantasına koymaya çalıştığı sırada durumu gören bir vatandaş 'pankartı neden söküyorsun' diyerek tepki gösterdi. Kadın ise şahsa hakaret ederek, pankart üzerinde cami resmi olduğunu bu sebepten eve götüreceğini ifade etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.