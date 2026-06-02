Miras paylaşımında yeni dönem başlıyor: Ev ve arsa satışlarında tüm kurallar değişiyor

Miras kalan ev, arsa ve tarlaların mahkeme yoluyla satışında yeni dönem başlıyor. Hazırlanan yeni yargı paketine göre, ortaklığın giderilmesi davalarında ilk ihale sadece mirasçılara açık olacak. Ayrıca ihaleyi kazanıp ödeme yapmayarak süreci sabote edenlere teklif tutarının yüzde 5'i oranında idari para cezası kesilecek.

Miras yoluyla intikal eden ev, arsa ve tarlaların paylaşılamaması durumunda sulh hukuk mahkemeleri aracılığıyla gerçekleştirilen zorunlu satış ihalelerinde köklü değişiklikler yolda.

Hazırlanan yeni yargı paketi taslağıyla birlikte, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davalarında "aile mülkiyetini korumayı" merkeze alan yeni bir sisteme geçiliyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre yeni yasal düzenleme ile taşınmaz satışlarında ilk ihale artık dışarıdan üçüncü şahıslara kapalı olacak ve yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek.

İlk Aşama Sadece Aileye, İkinci Aşama Herkese Açık

Mevcut yasal uygulamada mirasçılar anlaşamadığında, gayrimenkuller doğrudan elektronik ortamda açık artırmaya çıkarılıyor ve herkes bu ihalelere katılabiliyordu. Ancak yeni taslak yasalaştığında, paydaşların tamamının mirasçı olduğu mülklerin satışında birinci ihale sadece aile bireyleri arasında yapılacak. Eğer bu aşamada taraflar arasında bir uzlaşı sağlanamaz veya satış gerçekleşmezse, ancak o zaman ikinci bir ihaleyle taşınmaz dışarıdan alıcıların da katılabileceği genel satışa sunulacak. Bu düzenlemeyle aile konutlarının ve tarım arazilerinin yabancılara geçmesinin zorlaştırılması hedefleniyor.

İhaleyi Sabote Edenlere Yüzde 5 İdari Para Cezası

Yeni düzenlemenin en caydırıcı maddelerinden biri ise ihale süreçlerini suistimal edenlere yönelik oldu. Mevcut sistemde ihaleyi yüksek teklifle kazanıp yasal süre içinde parayı yatırmayan kişilerin yalnızca yatırdıkları teminat bedeli yanıyordu. Yeni dönemde, icra ve ortaklığın giderilmesi ihalelerinde yapay fiyat artışları yaparak süreci kilitleyenlere, yanan teminatlarına ek olarak sundukları teklif tutarının yüzde 5'i oranında ağır bir idari para cezası da kesilecek.

Mirasçılara da Teminat Zorunluluğu Geliyor

Taslak metninde dikkat çeken bir diğer hukuki dokunuş ise teminat muafiyetlerinin kaldırılması yönünde oldu. Artık taşınmaz üzerinde halihazırda pay sahibi olan mirasçılar ihaleye girmek istediklerinde, dışarıdan katılan üçüncü şahıslar gibi teminat bedeli yatırmakla yükümlü olacak.

Gayrimenkul hukuku uzmanları, getirilen bu katı kuralların ve cezaların, mahkemelerdeki satış süreçlerinde yaşanan yıllar süren zaman kayıplarını büyük ölçüde bitireceği görüşünde birleşiyor.

