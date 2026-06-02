  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Miras paylaşımında herşey sil baştan değişiyor... İzale-i Şüyu yeniden düzenleniyor

Miras paylaşımında yeni dönem başlıyor: Ev ve arsa satışlarında tüm kurallar değişiyor

Miras paylaşımında yeni dönem başlıyor: Ev ve arsa satışlarında tüm kurallar değişiyor
Güncelleme:

Miras kalan ev, arsa ve tarlaların mahkeme yoluyla satışında yeni dönem başlıyor. Hazırlanan yeni yargı paketine göre, ortaklığın giderilmesi davalarında ilk ihale sadece mirasçılara açık olacak. Ayrıca ihaleyi kazanıp ödeme yapmayarak süreci sabote edenlere teklif tutarının yüzde 5'i oranında idari para cezası kesilecek.

Miras yoluyla intikal eden ev, arsa ve tarlaların paylaşılamaması durumunda sulh hukuk mahkemeleri aracılığıyla gerçekleştirilen zorunlu satış ihalelerinde köklü değişiklikler yolda.

Hazırlanan yeni yargı paketi taslağıyla birlikte, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davalarında "aile mülkiyetini korumayı" merkeze alan yeni bir sisteme geçiliyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre yeni yasal düzenleme ile taşınmaz satışlarında ilk ihale artık dışarıdan üçüncü şahıslara kapalı olacak ve yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek.

İlk Aşama Sadece Aileye, İkinci Aşama Herkese Açık

Mevcut yasal uygulamada mirasçılar anlaşamadığında, gayrimenkuller doğrudan elektronik ortamda açık artırmaya çıkarılıyor ve herkes bu ihalelere katılabiliyordu. Ancak yeni taslak yasalaştığında, paydaşların tamamının mirasçı olduğu mülklerin satışında birinci ihale sadece aile bireyleri arasında yapılacak. Eğer bu aşamada taraflar arasında bir uzlaşı sağlanamaz veya satış gerçekleşmezse, ancak o zaman ikinci bir ihaleyle taşınmaz dışarıdan alıcıların da katılabileceği genel satışa sunulacak. Bu düzenlemeyle aile konutlarının ve tarım arazilerinin yabancılara geçmesinin zorlaştırılması hedefleniyor.

İhaleyi Sabote Edenlere Yüzde 5 İdari Para Cezası

Yeni düzenlemenin en caydırıcı maddelerinden biri ise ihale süreçlerini suistimal edenlere yönelik oldu. Mevcut sistemde ihaleyi yüksek teklifle kazanıp yasal süre içinde parayı yatırmayan kişilerin yalnızca yatırdıkları teminat bedeli yanıyordu. Yeni dönemde, icra ve ortaklığın giderilmesi ihalelerinde yapay fiyat artışları yaparak süreci kilitleyenlere, yanan teminatlarına ek olarak sundukları teklif tutarının yüzde 5'i oranında ağır bir idari para cezası da kesilecek.

Mirasçılara da Teminat Zorunluluğu Geliyor

Taslak metninde dikkat çeken bir diğer hukuki dokunuş ise teminat muafiyetlerinin kaldırılması yönünde oldu. Artık taşınmaz üzerinde halihazırda pay sahibi olan mirasçılar ihaleye girmek istediklerinde, dışarıdan katılan üçüncü şahıslar gibi teminat bedeli yatırmakla yükümlü olacak.

Gayrimenkul hukuku uzmanları, getirilen bu katı kuralların ve cezaların, mahkemelerdeki satış süreçlerinde yaşanan yıllar süren zaman kayıplarını büyük ölçüde bitireceği görüşünde birleşiyor.

Türkiye Gazetesi

Bu Haberleri Kaçırma...

Pis Yedili'nin Elçin'i 42 yaşında ''Daha 17'' ile ekranlara döndü, değişimi olay oldu!
Pis Yedili'nin Elçin'i 42 yaşında ''Daha 17'' ile ekranlara döndü, değişimi olay oldu!
Belediyede olaylı seçim: CHP'den AK Parti'ye geçti!
Belediyede olaylı seçim: CHP'den AK Parti'ye geçti!
Süper bilgisayar hesapladı: 2026 Dünya Kupası için şampiyonluk oranları açıklandı
Süper bilgisayar hesapladı: 2026 Dünya Kupası için şampiyonluk oranları açıklandı
40 metrelik falezlerden ölümüne atlayış! Korku dolu anlar kamerada
40 metrelik falezlerden ölümüne atlayış! Korku dolu anlar kamerada
14 yıl önce boşandığı eski kocasını silahla öldürdü
14 yıl önce boşandığı eski kocasını silahla öldürdü
Kızılcık Şerbeti'nde kriz: ''Ekonomik anlaşmazlık'' ayrılık getirdi!
Kızılcık Şerbeti'nde kriz: ''Ekonomik anlaşmazlık'' ayrılık getirdi!
7 aylık hamile hemşire kolunda serumla ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire kolunda serumla ölü bulundu
10 gündür haber alınamıyordu, cansız bedeni apartmandan çıktı!
10 gündür haber alınamıyordu, cansız bedeni apartmandan çıktı!
Etiketler miras paylaşımı ortaklığın giderilmesi davası miras kalan ev satışı miras ihalesi yeni yasa izale-i şüyu gayrimenkul gayrimenkul hukuku idari para cezası para cezası mirasçılara ihale önceliği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Hem benzin hem de motorine yeni zam geliyor Akaryakıtta zam yağmuru sürüyor: Hem benzin hem de motorine yeni zam geliyor İstanbul'da kaçak masaj salonunda şüpheli ölüm! İstanbul'da kaçak masaj salonunda şüpheli ölüm! Travis Scott'ın İstanbul konseri yargıya taşındı: 20 dakikalık sahneye ''dolandırıcılık'' şikayeti Travis Scott'ın İstanbul konseri yargıya taşındı: 20 dakikalık sahneye ''dolandırıcılık'' şikayeti Tarkan'dan ücretsiz konser sürprizi! Tarihi ve yeri belli oldu Tarkan'dan ücretsiz konser sürprizi! Tarihi ve yeri belli oldu Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'e sunulacak 9 maddelik silah bırakma yasası ortaya çıktı Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'e sunulacak 9 maddelik silah bırakma yasası ortaya çıktı İstanbul geceyarısı büyük panik! 5 katlı bina sabaha karşı tahliye edildi İstanbul geceyarısı büyük panik! 5 katlı bina sabaha karşı tahliye edildi 91 yaşındaki iş insanı annesinin vasiyetine uydu, 500 Milyon TL'sini gözünü kırpmadan bağışladı 91 yaşındaki iş insanı annesinin vasiyetine uydu, 500 Milyon TL'sini gözünü kırpmadan bağışladı Hava durumu raporunda 4 mevsim yeniden birarada: Hem sıcaklar, hem de yağışlar geliyor! Hava durumu raporunda 4 mevsim yeniden birarada: Hem sıcaklar, hem de yağışlar geliyor! Cinayet davasında Mustafa Sandal'ın eski bacanağı tahliye edildi, görüntüler ortaya çıktı Cinayet davasında Mustafa Sandal'ın eski bacanağı tahliye edildi, görüntüler ortaya çıktı Fenerbahçe Beko'dan tarihi geri dönüş: Anadolu Efes'i son saniyede 60-59 devirdi Fenerbahçe Beko'dan tarihi geri dönüş: Anadolu Efes'i son saniyede 60-59 devirdi
CHP'de yeni kriz... CHP olası bir erken seçime giremeyebilir! CHP'de yeni kriz... CHP olası bir erken seçime giremeyebilir! Manifest grubuyla ilgili skandal sözleşme iddialarına Tolga Akış'tan yanıt Manifest grubuyla ilgili skandal sözleşme iddialarına Tolga Akış'tan yanıt Fenerbahçe logosunu değiştirdi; yeni logoya yıldızlar damgasını vurdu Fenerbahçe logosunu değiştirdi; yeni logoya yıldızlar damgasını vurdu KVKK'dan tüm çalışanları ve işverenleri ilgilendiren ''mesai takibi'' kararı! KVKK'dan tüm çalışanları ve işverenleri ilgilendiren ''mesai takibi'' kararı! Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için fezleke talebi! Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili için fezleke talebi! Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu! Yeraltı dizisinin güzel ismi yaz tatilinde 8 bin km ötedeki tatil cennetine uçtu! A Milli Takım'dan Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi: Kuzey Makedonya'yı 4-0 devirdik A Milli Takım'dan Dünya Kupası öncesi gövde gösterisi: Kuzey Makedonya'yı 4-0 devirdik Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf! Pazar yerindeki çifte cinayette Hamile eşini öldüren şüpheliden kan donduran video itiraf! Türkçe Rap'in genç yıldızı AISHE hayatını kaybetti Türkçe Rap'in genç yıldızı AISHE hayatını kaybetti