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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'de

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'de
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye gelerek ilk kez resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Ankara'ya gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi karşıladı.

Sisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti.

Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Sisi, daha sonra aynı makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Resmi karşılama töreni

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'de - Resim : 1Cumhurbaşkanı Erdoğan ve es-Sisi'nin bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan ve es-Sisi'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı es-Sisi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve es-Sisi, merdivenlerde Türkiye ve Mısır bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve es-Sisi daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Türkiye'yle yeni dostluk ve işbirliğini başlatma vurgusu

Bu arada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelme fırsatını bulacağı için mutlu olduğunu belirtti.

Mısır ve Türkiye arasındaki köklü tarihi ilişkilere vurgu yapan Sisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kuruluşunu ilan ettiğinden beri Türkiye ile Mısır arasında güçlü siyasi bağların olduğuna dikkati çekti.

Sisi, "Benim bugünkü (Ankara) ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki Kahire ziyareti, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye ve Mısır'ın, bölgesel ve uluslararası çevrelerdeki önemli rollerine dayalı olarak iki ülkenin kardeş halklarının beklentilerini karşıladıklarına işaret etti.

Etiketler mısır cumhurbaşkanı Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi erdoğan sisi görüşmesi
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