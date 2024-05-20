  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Mısıra giden tanker Çanakkale Boğazı'nda arızalandı

Mısıra giden tanker Çanakkale Boğazı'nda arızalandı

Mısıra giden tanker Çanakkale Boğazı'nda arızalandı
Güncelleme:

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 180 metrelik tanker makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada demir sahasına götürülerek demirletildi.

Bulgaristan’dan Mısır’a giden 180 metre uzunluğundaki ‘HISTRIA ATLAS’ isimli tanker Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-14’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada demir sahasına götürülerek demirletildi.

İHA

Etiketler çanakkale boğazı gemi arızası tanker
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Derbide çıkan kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler yorumladı Derbide çıkan kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler yorumladı Mahfi Eğilmez Dolar'ı 25 TL'ye düşürecek formülü açıkladı Mahfi Eğilmez Dolar'ı 25 TL'ye düşürecek formülü açıkladı Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri belli oldu Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri belli oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti Dolar kıpırdamıyor, altın ve gümüş uçtu Dolar kıpırdamıyor, altın ve gümüş uçtu Edirne'de skandal: Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı Edirne'de skandal: Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı Ali Koç'un Dursun Özbek'e yanıtı sert oldu Ali Koç'un Dursun Özbek'e yanıtı sert oldu Erdoğan'dan ''sokak köpeği'' talimatı Erdoğan'dan ''sokak köpeği'' talimatı Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor Dağların arasındaki ''yeşil cennet'' ziyaretçi akınına uğruyor