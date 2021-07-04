Misvak dergisinin zam karikatürü sosyal medyayı salladı

Hükümete yakınlığıyla bilinen karikatür dergisi Misvak'ın, son dönemde elektrik ve doğalgaza gelen zamları eleştirmesi sosyal medyada gündem oldu.

Son günlerde ardı arkası kesilmeyen zam haberlerine bir eleştiri de, AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Misvak dergisinden geldi. Misvak'ın Twitter hesabından paylaşılan karikatürde son dönemdeki zamlar, üçüncü doz Covid-19 aşısına gönderme yapılarak eleştirildi.

Misvak dergisi için hükümete yönelik eleştiri içermesi bakımında bir ilk olma özelliği taşıyan karikatür, sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu.

Misvak'ın çok konuşulan zam karikatürü şu şekilde:

MİSVAK'TAN AÇIKLAMA

Zamları eleştiren Misvak dergisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Misvak zamları eleştirdi diye, hemen "gemiyi terk etti" yazmışlar. Bence bu size bir ders olsun. Koyun-paralı troll dediğiniz iktidar destekçileri düşünüyor, sorguluyor ve yeri geldiğinde eleştiriyor. Ama muhalefet kanadı tecavüzcüsüne teröristine toz kondurmuyor." ifadelerine yer verildi.