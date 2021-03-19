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Mİsvak'tan tepki çeken 18 Mart karikatürü

Hükümete yakınlığıyla bilinen "mizah" dergisi Misvak'ın 18 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde paylaştığı karikatür tepkilere yol açtı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle hemen herkes başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale şehit ve gazilerini andı.

Misvak dergisi ise Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak yerine İkinci Abdülhamit’i andı.

Misvak’ın cümlesi şöyle:

“Dünya Harbinden 12 yıl önce Hamidiye tabyalarını yaptırıp Çanakkale zaferinn mimarı Sultan II. Abdülhamid’i ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.”

İşte o karikatür:

 

Etiketler misvak 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü 18 mart karikatür
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