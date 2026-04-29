MİT arşivlerini açtı: 62 yıllık ''çok gizli'' belge ilk kez yayınlandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İranlı siyasetçi ve Şii din adamı Ruhullah Humeyni'nin 62 yıl önce Türkiye'de yaşadığı döneme ilişkin belgeleri ilk kez paylaştı.

MİT, resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına, Ruhullah Humeyni'nin Türkiye'deki ikametine ilişkin bir belgeyi ekledi. MİT'in o dönemki yapılanması olan Millî Emniyet Hizmeti Riyaseti tarafından hazırlanan ve Reis Ziya Selişık imzasını taşıyan 11 Kasım 1964 tarihli yazının, İstanbul Merkez Şefliği'ne "çok gizli" notuyla gönderildiği raporda yer aldı. Belgede ayrıca, İranlı "misafirin" Türkiye'ye geldiği ve Bursa'da ikametinin kararlaştırıldığı belirtilerek, kalacağı evin ve kendisiyle ilgili diğer düzenlemelerin Bursa Yuva Amirliği tarafından bizzat yapılacağı ifade edildi.

Söz konusu yazışmada şu ifadeler yer aldı:

"İranlı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır. Misafirin kalacağı evin ve misafirle ilgili diğer işler Bursa Yuva Âmirliğince bizzat tanzim edilecektir. Gerekli talimat yazılı ve şifahi olarak Bursa Yuva Âmirliğine gönderilmiştir. Misafirle ilgili şifre ve diğer muhaberatta (BELLİ) takma adı kullanılacaktır. Bilgilerini rica ederim."

