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  3. 25 Nisan 2020 09:39

''MİT haberi'' soruşturmasında 8 şüpheliye dava

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT görevlisinin Manisa’daki cenazesine ilişkin haberin yayınlanması sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Biri firari, altısı tutuklu sekiz şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

''MİT haberi'' soruşturmasında 8 şüpheliye dava
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gazetesinden yayın yönetmeni Ferhat Çelik, yazıişleri müdürü Aydın Keser ve Yeniçağ gazetesinden yazar Murat Ağırel tutuklanmıştı.

İddianamede şüphelilerin Türk Ceza Kanunu’nun 329/1. maddesinde yer alan ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçundan beşer yıldan 10’ar yıla, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27. maddesi gereğince ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan da dörder yıldan 10’ar yıla hapisle cezalandırılması istendi.

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