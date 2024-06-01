MİT hainleri Suriye'de 12'den vurdu

Eli kanlı bölücü terör örgütüne yönelik hem Türkiye sınırları içerisinde hem de sınır ötesinde operasyonlar aralıksız devam ederken Suriye'de tespit edilen 4 terörist MİT tarafından SİHA ile vurularak imha edildi, operasyonda 11 teröristin de ağır yaralandığı öğrenildi.

Suriye’nin kuzeyini ve kuzeydoğusunu 13 yıldan beri işgal altında tutan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD-YPG’nin sözde özerk kanton bölgeler adı altında 11 Haziran’da seçim kararı almasıyla ilgili bölgede tansiyon yükselirken Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütünün silahlı koluna bir darbe daha vurdu.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre dün akşam saatlerinde terör örgütünün işgali altındaki Haseki Vilayetine bağlı Til Hamis kasabasında YPG’li teröristleri de çatısı altında barındıran Suriye Demokratik Güçleri'ne ait iki arazi tipi zırhlı araçta bulunan teröristlerin Suriye sınırındaki TSK’ya ait hudut birliklerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edildi.

İKİ ARAÇ AYNI ANDA VURULDU

Uydudan izlenen teröristlerin içinde bulundukları iki araç terör örgütünün asayiş noktası olarak belirlediği bölgede yavaşladığı esnada önceden alınan koordinatlar doğrultusunda Silahlı İnsansız Hava Aracı'yla nokta hava harekâtı gerçekleştirildi. Aynı anda eş zamanlı iki araç tam isabetle vurulurken, çıkan yangında iki araç da hurda yığınına döndü.

Başarıyla gerçekleştirilen operasyonda araç içindeki silahlı 4 terörist öldürülürken, bunlardan birinin Til Hamis bölgesi SDG saha sorumlusu olduğu belirlendi. Aynı olayda 11 teröristin de ağır yaralandığı tespit edildi.

KAMIŞLI'DA DA OPERASYON

Aynı saatlerde Mardin’in Nusaybin İlçesinin karşısındaki Kamışlı İlçesinde de SİHA’larla eş zamanlı gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda terör örgütüne ait kontrol noktaları, barınma alanları, silahlı eğitim kampları da vuruldu. Bu harekâtta ise 5 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

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