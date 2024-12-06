MİT, PKK'nın sözde istihbaratçısını yakaladı
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MİT, PKK/KCK’nın Suriye’deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
MİT, PKK/KCK'lı Serhat Özmen'i, yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi. PKK/KCK’ya 2014 yılında katılan Serhat Özmen’in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Terörist Özmen, 2018’de örgütün istihbarat kadrolarına katıldı. Suriye’de örgütün istihbarat çalışmalarında sorumlu seviyede faaliyet yürüten PKK/KCK’lı Özmen'in, 2023 yılı başından itibaren örgütün Irak’taki istihbarat yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.
DHA
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