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MİT, PKK'nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, PKK'nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş’ü Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş’ü Irak/Duhok-Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Etiketler mit operasyon pkk
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