MİT, PKK'nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş’ü Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş’ü Irak/Duhok-Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
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