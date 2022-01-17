MIT profesöründen Selçuk Bayraktar için skandal sözler

Milli SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ın eğitim gördüğü Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) fizik profesörü olarak görev yapan Max Tegmark, ''Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum'' dedi.

Türkiye'yi, dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline getiren Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın eğitim aldığı Massachusetts Institute of Technology'de görev yapan fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark, Bayraktar ile ilgili olarak Handelsblat gazetesine açıklamalarda bulundu. Bayraktar'ın başarısından rahatsız olan Tegmark, "Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum" dedi.



Bayraktar'ın kendisini hedef alan profesöre ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

BAYRAKTAR'IN EĞİTİM HAYATI

1997'de Robert Koleji'nden mezun olan Selçuk Bayraktar, aynı sene İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başladı. Üniversite eğitimi devam ederken Pennsylvania Üniversitesi'ne yaptığı staj başvurusu kabul edildi. Daha sonra Pennsylvania Üniversitesi'nde insansız hava araçları üzerine yüksek lisans yaptı.

Bayraktar, MIT'deki (Massachusetts Institute of Technology) yüksek lisans eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürüttü.

2006'da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını aldı. MIT sonrası Georgia Institute of Technology'de (Georgia Tech) devam ettiği doktora çalışmalarını 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurarak 2007'de Türkiye'ye döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evli olan Selçuk Bayraktar, 2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknoloji liderliği görevini yürütüyor.