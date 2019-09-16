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  3. 16 Eylül 2019 16:52

MİT TIR'larını durduran FETÖ'cüler ''patates'' hat kullanmış

MİT TIR'larını durduran bazı FETÖ mensuplarının, örgüt tarafından verilen, başkaları adına kayıtlı, kamuoyunda "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat"ları kullandığı belirlendi.

MİT TIR'larını durduran FETÖ'cüler ''patates'' hat kullanmış
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İlk derece mahkemesi sıfatıyla MİT TIR'larının durdurulması davasına  bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçeli kararında, Fetullahçı Terör  Örgütü'ne (FETÖ), sanıkların olay sırasındaki hareketlerine ve sürece ilişkin  çeşitli tespitlere yer verildi.

Gerekçeli karara göre, MİT TIR'larını durduran bazı sanıklar  "operasyonel" olarak adlandırılan cep telefonu hatlarını kullandı.

Başka kişiler adına kayıtlı cep telefonu hatları örgüt tarafından  temin edilerek belirlenen mensuplarına dağıtıldı. Örgüt üyeleri, bu hatlar  üzerinden birbirleriyle iletişim kurdu.

Operasyonel hat kullananlar arasında eski Adana Jandarma Bölge  Komutanı tuğgeneral Hamza Celepoğlu da yer aldı. Celepoğlu, çeşitli zamanlarda  örgüt tarafından kendisine verilen hatları örgüt iletişiminde kullandı.

Celepoğlu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde MİT TIR'larının durdurulmasının  ardından da bağlı olduğu örgüt imamı "Halil" kod adlı Hamza Ali Ece'yi, FETÖ'nün  operasyonel hattıyla aradı. Celepoğlu, MİT TIR'larıyla ilgili bilgiyi bu hat  üzerinden örgüt imamına iletti.

AA

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