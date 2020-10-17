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  3. 17 Ekim 2020 15:15

MİT, Türkiye'ye gelen BAE ajanını yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı kıskıvrak yakaladı.

MİT, Türkiye'ye gelen BAE ajanını yakaladı
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TRT Haber'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çalışan ajanın, Türkiye’ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla geldiği tespit edildi.

Reuters'a konuşan yapan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, yakalanan ajanın suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Ajan, Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE servisiyle bağlantısını da kanıtladı.

Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan ajanın yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdığı belirtildi.

Yakalanan kişiyi BAE servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiği ifade edildi.

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