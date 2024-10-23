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MİT ve Emniyet'ten PKK'ya ağır darbe: Kilit isim yakalandı

MİT ve Emniyet'ten PKK'ya ağır darbe: Kilit isim yakalandı
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Türkiye MHP lideri Bahçeli'nin bebek katili teröristbaşı Öcalan'a yaptığı çağrıyı konuşurken Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonunda bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Iusubov'un, Rusya, Kazakistan ve Ermenistan ile örgütün Irak'taki Mahmur Kampı'nda terör örgütü PKK/KCK adına propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi.

Iusubov'un, örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu ve eylemlerde yer aldığı belirlendi.

2020'den beri MİT'in takibinde olan Barı Iusubov, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Iusubov, cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

Etiketler terörist operasyon mit Emniyet gözaltı
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