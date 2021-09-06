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MİT ve TSK'dan PKK'ya bir darbe daha

MİT ve TSK'dan PKK'ya bir darbe daha

MSB, TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ara, Bul, Yok Et” parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz!

TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

 

Etiketler pkk terör terörist mit operasyon mehmetçik tsk msb
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