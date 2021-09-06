MİT ve TSK'dan PKK'ya bir darbe daha
MSB, TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Ara, Bul, Yok Et” parolasıyla teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyoruz!
TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
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