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  3. MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/KCK mensubunun MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Etiketler mit tsk operasyon
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