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MİT'e başvuru yapan kişi sayısı açıklandı

MİT'e başvuru yapan kişi sayısı açıklandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na 2024 yılında, çoğunluğu 20-30 yaş arasında 44 bin 867 kişi müracaat etti. Geçen yıl yapılan ihbar sayısı ise 111 bin 425 oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, casus operasyonları, Türkiye'nin diplomatik ilişkilerde Teşkilat'ın yer aldığı başarılı roller özellikle 20-30 yaş arası gençlerin kariyer tercihleri arasında MİT'in yer almasını sağladı. 2024 yılında MİT'e 44 bin 867 kişi, kariyer başvurusunda bulundu. Başvuru yapanların büyük çoğunluğunun lisans eğitimlerini tamamlamak üzere olan gençler olduğu tespit edildi.

111 BİN 425 İHBAR GELDİ

Öte yandan MİT Başkanlığı'na 2024 yılında 111 bin 425 ihbar yapıldı. İhbar sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık 21 bin azaldı. MİT’e yapılan ihbarların özellikle FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik olduğu, niteliksiz ihbarların sayısında ise azalma olduğu tespit edildi. Ayrıca, Teşkilatın 'www.mit.gov.tr' internet sitesi 2024 yılında önceki yıla oranla iki kat artarak, 5 milyon 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

DHA

Etiketler mit milli istihbarat teşkilatı iş başvurusu
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