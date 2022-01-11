MİT'e ihbar yağdı!

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına geçen yıl, terör örgütleriyle ilgili iletilen ihbarlarda 2019 yılına oranla 3 kat artış yaşandı. MİT'e gelen yaklaşık 75 bin ihbardan 7 bini operasyona dönüştürüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığına 2020 yılında gelen ihbarda dikkat çeken bir yükseliş yaşandığı görüldü.

2020'de 1,5 milyonun üzerinde kişinin tıkladığı "www.mit.gov.tr" internet sitesini, geçen yıl yaklaşık 2 milyon 600 bin kişi ziyaret etti.

Artan ziyaretçi sayısı MİT'e yapılan ihbar sayısına da yansıdı. Teşkilatın internet sitesine geçen yıl yapılan ihbar sayısı bir önceki yıla göre 3 kat artarak 75 bine ulaştı.

Büyük bölümünü FETÖ, PKK/YPG ve IŞİD ile ilgili olduğu öğrenilen ihbarlar arasında yapılan incelemeyle, "nitelikli" bulunan 15 bin ihbardan 7 bini ilgili birimlerle paylaşıldı.

Bu ihbarlardan hareketle, MİT ve kolluk güçlerinin çalışmalarıyla çeşitli operasyonlar yapıldı.

YABANCI DİLDE İHBAR SAYISI DA ARTTI

MİT'e yabancı dilde yapılan ihbar sayısı da bir önceki yıla göre arttı. Yabancı dilde bir önceki yıl 1560 ihbarın geldiği MİT'e, geçen yıl ise İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça 5 bin 818 ihbar yapıldı.

MİT'e çeşitli dillerde gönderilen bu ihbarların da büyük bölümünün PKK/YPG, IŞİD ve FETÖ ile ilgili olduğu öğrenildi.

18 BİN BAŞVURU

Edinilen bilgiye göre MİT'in geçen yıl başında yenilenen 'kariyer' sitesi de büyük ilgi gördü. Buna göre, 18 bin kişi MİT'te görev almak amacıyla "www.mit.gov.tr/mks" üzerinden öz geçmişini gönderdi.