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mi’TERRACE, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı için ev sahipliği yapacak

mi’TERRACE, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı için ev sahipliği yapacak

mi’TERRACE açık hava sahnesi, Straf’ın konsept müzik programı “sahnede akustik” konuklarından oluşan Straf, “şarkılarla sahnede” konser etkinliğine 29 Temmuz Perşembe akşamı saat: 21:00’da ev sahipliği yapacak.

mi’TERRACE açık hava sahnesinde Straf, “şarkılarla sahnede”... Tüm bilet gelirinin Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı’na bağışlanacağı gecenin organizasyonunu üstelenen Straf, mi’TERRACE açık hava sahnesinde zengin repertuarıyla, farklı tarzlarda sanatçıların ve oyuncuların sahne alacağı keyifli bir geceye imza atacak.

Farklı tarz ve sesleri ile şarkıların hiç duymadığınız halleri, eğlence, sohbet, kahkaha dolu programda Ece Vahapoğlu'nun sunumu ile; Fuat Kılıç Aslan, Yiğit Arat, Gökşen Ateş, Funda Gürses, Onur Baytan, Aykoç, Melis Dağ, Mehmet Kılınç, Burcu Özsoy, Senem Demircioğlu, Kemal Ekici, Yıldız Asyalı ve Hale Caneroğlu şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşatacak.

Detaylı bilgiye midtown.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Biletlere Biletix’ten ulaşabileceğiniz bu etkinlik Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı için online satışta.

Etiketler mi’TERRACE Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı
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