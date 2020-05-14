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  3. 14 Mayıs 2020 18:19

MİT'in operasyonunda PKK'nın üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Galya Bekir adlı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'in operasyonunda PKK'nın üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi
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Alınan bilgiye göre, PKK'ya nefes aldırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesi operasyonlarıyla örgütün önemli isimlerini etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor.

PKK/KCK'nin uzun süredir takip edilen sözde Mahmur alan üst düzey yöneticisi YJA-Star Mahmur Cephe Sorumlusu "Berivan Sarya" kod adlı Galya Bekir'in yerinin tespit edilmesi üzerine MİT operasyon için harekete geçti.

PKK'lı Galya Bekir, Irak'ın kuzeyindeki Karakoçak dağı Miştenur tepesine 15 Nisan'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Teröristin PKK'ya 2002'de Suriye'den katıldığı, sorumlu seviyede Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Örgütün silahlı kadın yapılanmasının önde gelen sorumlularından olan teröristin etkisiz hale getirilmesiyle bölgedeki kadın kadrolar arasındaki emir komuta zincirinin zayıflaması ve örgütün tecrübeli kadro bulmakta sorun yaşaması bekleniyor.

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