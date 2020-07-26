MİT'in yeni binası ''KALE'' hizmete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz ocak ayında Ankara’da teşkilatımızın karargah binasının açılışını yapmıştık. MİT’in yeni binaları yeni atılımları ile devletimize olan hizmetlerini kat be kat arttıracağına inanıyorum. Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silaha döndüğü bir dönemde istihbaratın önemi çok daha fazla artmıştır.

Merhum Abdulhamit Han’ın güçlü istihbarat ağı sayesinde ülkeyi pek çok badireden tek bir kurşun atmadan kurtardığı tarih kitaplarında uzun uzun anlatılır.

İstihbaratı çökertilmemiş bir ülkenin çökertilmesi ya mümkün değildir ya da fevkalade ağır maliyettedir.

İstanbul istihbarat konusundaki özel konumuyla da öne çıkmıştır. Hiç şüphesiz İstanbul dünyanın merkezi konumundadır.

Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarının başında MİT'in geliyor olması tesadüfi değildir.

İstanbul’un halen Türk milletinin ve müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz. Son olarak Ayasofya’yı ibadete açma sürecimizde İstanbul’un tük toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar bulunduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz.

Hedefimiz İstanbul’u finansın eğitimin kültürün merkezi olarak dünyanın üst sıralarına çıkartmaktır.

Amacımız İstanbul’u en güvenli şehirlerden biri haline getirmek.

Böylesine önemli bir coğrafyada yaşamanın şartlarından birisi de diğer devletlerin ve terör örgütlerinin ülkemiz aleyhtarı casusluk faaliyetlerini tespit edip engellemektir.

İstanbul’da güvenliği sağlamak öylesine kolay bir iş değil.

Bu merkezimizle Ankara’daki karargahtan sonra en büyük ikinci merkeze sahip olduk. Ankara ve İstanbul bu süreçteki yükümüzü büyük oranda alacağı gibi bütün faaliyetleri de çok daha seri şekilde takip etmemize imkan verecektir.

İstanbul’da terör örgütlerinin eylem yapma kapasiteleri ciddi şekilde sınırlandırılmıştır. FETÖ'cü hainlerinin İstanbul’da gizlenme hayallerinin boşa çıkartılmasında da teşkilatımız önemli başarılara imza atmıştır.

Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi konularda da İstanbul'daki çalışmalar ön plana çıkıyor.

Kaçırılan vatandaşlarının kurtarılması için bizden yardım talebinde bulunan ülke sayısı giderek artıyor.

Teşkilatımız yürüttüğü istihbarat diplomasisi ve ortak operasyonlar ile bugüne kadar 100’e kadar FETÖ’cünün ülkemize iadesini sağlamıştır.

Terör örgütü mensupları artık biliyorlar ki dünyanın neresinde olursa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin soluğu enselerindedir.

Kendine özgü çalışma yöntemleriyle PKK’nın tarihinin ne büyük darbelerini almasında teşkilatımızın çok büyük emekleri vardır.

MİT’in TSK ve emniyet teşkilatımızla yürüttüğü ortak operasyonlar sayesinde PKK lider kadrosu adeta hareket edemez hale getirilmiştir.

Çatışma bölgelerinde elde ettiğimiz kazanımlar, diplomatik alanda ülkemizin masaya daha güçlü oturmasını, milli menfaatlerimizi daha etkili savunabilmemizi sağlıyor.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda verdiğimiz tarihi mücadelede istihbarat bizim kilit silahımızdır ve öyle olmaya da devam edecektir.

MİT'in İstanbul'daki yeni binasından kareler

MİT'İN YENİ HİZMET BİNASI: "KALE"

Edinilen bilgiye göre, MİT'in en önemli ünitelerinden biri olduğu belirtilen İstanbul Bölge Başkanlığı binasının, giderek büyüyen personel kapasitesi ve artan faaliyet alanlarını karşılayacak düzeyde.

Söz konusu inşaatın Milli İstihbarat Teşkilatının fiziksel imkanlarını, istihbarı kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığı ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış olduğu ifade edilirken, teşkilatın projeyi tasarlarken, tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbarı çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldığı kaydedildi.

Ankara'daki "KALE" adlı binaya benzer şekilde yatay bir mimari ile inşa edilen binada, kompartımantasyon ve koordinasyon dengesi azami düzeyde gözetilerek ortak çalışmalar amacıyla çok sayıda toplantı salonu tasarlandı. Modern ve akıllı bir bina olarak inşa edilen yapıda, yerleşke içinde geniş bir konferans salonu, atış poligonu ve spor merkezleri de bulunuyor.

Öte yandan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın maksimum güvenliği sağlayacak şekilde tasarlandığı ve her türlü kara ve hava saldırılarına karşı koyabilecek bir tahkimata sahip olduğu da bildirildi.