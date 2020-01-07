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  3. 07 Ocak 2020 10:00

MİT'te FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

MİT'te FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından MİT personeline yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar sonucunda örgüt mensubu olduklarına dair deliller elde edilen 20 şüpheli tespit edildi. Tamamı kamu görevinden çıkarılan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

DHA

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