  MİT'ten AB'nin yeni hamlesi için kritik rapor!

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), Avrupa Birliği'nin Hindistan, MERCOSUR ve Avustralya ile imzaladığı yeni serbest ticaret anlaşmalarını analiz eden çarpıcı bir rapor yayımladı. AB'nin bu hamlesinin otomotiv, tekstil ve tarım gibi sektörlerimizi vurabileceği uyarısı yapılırken, Gümrük Birliği'nin acilen güncellenmesi gerektiği vurgulandı.

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), küresel ticaret savaşlarının ve jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiği bu dönemde oldukça çarpıcı bir analize imza attı. "Avrupa Birliği'nin Serbest Ticaret Stratejisi ve Türkiye" başlığıyla yayımlanan raporda, AB'nin son dönemde küresel aktörlerle yaptığı ticaret anlaşmalarının yalnızca ekonomik değil, derin stratejik ve güvenlik boyutları içerdiğine dikkat çekildi. Rapordaki en kritik uyarı ise, bu yeni küresel entegrasyonun doğrudan Türk sanayisini tehdit edebilecek asimetrik sonuçları üzerine oldu.

Hedef Sadece Ticaret Değil, Küresel Etki Alanı

MİA'nın analizine göre; Avrupa Birliği'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde Hindistan, Avustralya ve Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile peş peşe imzaladığı yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları (STA), klasik gümrük indirimlerinin çok ötesine geçmiş durumda. Regülasyon ve sürdürülebilirlik üzerine kurulan bu anlaşmalar, AB'nin jeopolitik etki alanını genişletme aracı olarak kullanılıyor. Özellikle 2 milyar nüfusu ve 27 trilyon dolarlık ekonomik hacmi kapsayan AB-Hindistan STA'sının, sadece bir ekonomik ortaklık değil; yanında imzalanan "savunma iş birliği mutabakatı" ile birlikte küresel güvenliği de şekillendiren stratejik bir blok olduğu vurgulandı.

Türk Sanayisine "Hindistan" ve "Asimetri" Uyarısı

Raporun Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bölümünde ise tehlike çanları otomotiv, makine-teçhizat, kimya, tekstil ve tarım sektörleri için çalıyor. AB ile Hindistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle, Hindistan'ın devasa üretim kapasitesi ve düşük maliyet avantajı, Avrupa pazarındaki Türk firmalarının rekabet gücünü ciddi şekilde sarsabilir.

Daha da vahimi, 1996'dan bu yana güncellenmeyen Gümrük Birliği anlaşmasının Türkiye'ye yaşattığı mağduriyet bir kez daha su yüzüne çıkıyor. Mevcut Gümrük Birliği yapısı nedeniyle, Hindistan menşeli birçok ürün Avrupa üzerinden Türkiye pazarına gümrüksüz ve rahatça girebilirken; aynı kolaylık Türk ürünlerinin Hindistan pazarına girişinde sağlanamıyor. MİA, Türkiye'nin ticaret politikasında acilen daha proaktif ve çok boyutlu bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini, dijital ekonomi ve hizmetler sektörlerini de kapsayacak yeni açılımların şart olduğunu kaydetti.

"Türkiye kendi serbest ticaret stratejisini geliştirmeli"

Analizde, küresel ticaret sisteminin hızla değiştiği ve jeopolitik rekabetin arttığı bir dönemde Türkiye'nin kendi önceliklerine uygun ticaret politikaları geliştirmesi gerektiği belirtildi.

Gümrük Birliği'nin mevcut haliyle sürdürülebilir olmadığı değerlendirmesine yer verilen analizde, Türkiye'nin hem AB ile ilişkilerini yeniden tanımlaması hem de üçüncü ülkelerle daha proaktif ticaret ve yatırım stratejileri geliştirmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarının artık yalnızca ekonomik değil jeopolitik ve jeostratejik bir nitelik taşıdığı ifade edildi.

İHA

