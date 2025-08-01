  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MİT'ten dikkat çeken ''12 Gün Savaşı'' raporu

MİT'ten dikkat çeken ''12 Gün Savaşı'' raporu: ''Sığınaklar inşa edilmeli''

MİT'ten dikkat çeken ''12 Gün Savaşı'' raporu: ''Sığınaklar inşa edilmeli''
Güncelleme:

Milli İstihbarat Akademisi'nin İsrail-İran savaşı sonrası hazırladığı raporda, büyük şehirlerde kitlesel sığınaklar inşa edilmesi gerektiği belirtildi.

Milli İstihbarat Akademisi, İsrail ve İran arasında yaşanan savaşı odağına aldığı yeni bir rapor yayımladı.

"12 Gün Savaşı ve Türkiye İçin Dersler" başlıklı raporda İsrail'in mutlak hava hakimiyetine sahip olduğu savaşın, çok katmanlı hava savunma sisteminin önemini ortaya koyduğuna işaret edildi.

NTV'nin aktardığı raporda, "Başta güvenlik bürokrasisinin yerleşkeleri olmak üzere korunması gereken stratejik tesislerde, özellikle alçak hava savunma sistemlerine özel önem verilmesi faydalı olacaktır." ifadesine yer verildi.

"EKONOMİK ŞARTLAR SIZMA FAALİYETLERİNİ KOLAYLAŞTIRIR"

Akademi'nin raporunda İsrail'in devşirdiği ajanlarla İran topraklarında hem kritik tesislere hem de kritik isimlere dönük gerçekleştirdiği saldırılar da hatırlatıldı, ülke içinde siyasi ve toplumsal barış sorunları ve ekonomik şartların sızma faaliyetlerini kolaşlaştırdığı vurgulandı.

"KİTLESEL SIĞINAKLAR İNŞA EDİLMELİ"

Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda şu uyarıya yer verildi:

"Muhtemel hava saldırılarına karşı uyarı ve alarm sistemleri tesis edilmeli, stratejik tesislerde gerekli teknik şartlara sahip sığınaklar kurulmalı, özellikle büyük şehirlerde ulaşımı kolay kitlesel sığınaklar inşa edilmeli."

"KARDEŞLİK DUYGUSU GÜÇLENDİRİLMELİ"

Raporda, "Türkiye bu çerçevede millî birlik ve kardeşlik duygusunu güçlendirmeli, ekonomik problemlerin yol açabileceği sorunlara yönelik önlemler geliştirmeli, 'Terörsüz Türkiye' gibi projelerle toplumsal uzlaşıyı kapsayıcı hâle getirmelidir." uyarısı yapıldı.

Raporda İran'ın uzun yıllardır konvansiyonel savunma ve saldırı sistemlerine yaptığı yatırımın İsrail'in elektronik harp destekli saldırılarda bertaraf edildiği tespiti de yapıldı.

"YATIRIMLARA HIZ VERİLMELİ"

Bu çerçevede Türk Savunma Sanayii'nin insansız sistemler ve elektronik harp teknolojilere ağırlık vermesi gerektiği belirtildi.

İsrail'in gelişmiş hava savunma sistemlerine rağmen hipersonik füzeleri engellemede tam başarı sağlayamadığı hatırlatılan raporda Türkiye'nin balistik ve hipersonik füzeler konusunda yatırımlara hız vermesi gerektiği vurgulandı.

NTV

text-ad
Etiketler mit milli istihbarat teşkilatı sığınak alarm sistemi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trump'tan Türkiye'ye de ek gümrük vergisi! Trump'tan Türkiye'ye de ek gümrük vergisi! TÜRK-İŞ Başkanı Cumhurbaşkanlığı'ndaydı... Son zam teklifini açıkladı! TÜRK-İŞ Başkanı Cumhurbaşkanlığı'ndaydı... Son zam teklifini açıkladı! Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... TSK'dan ihraç edilen teğmen Ebru teğmen işsiz kaldı... TSK'dan ihraç edilen teğmen Ebru teğmen işsiz kaldı... Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan ''Türkiyeli'' resti: ''le saçma kelime olur mu ?'' Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan ''Türkiyeli'' resti: ''le saçma kelime olur mu ?'' Bir boşanma aşamasındaki cani cinayeti daha! Bir kadınımız daha katledildi! Bir boşanma aşamasındaki cani cinayeti daha! Bir kadınımız daha katledildi! Kütahya'da peş peşe 3 deprem birden Kütahya'da peş peşe 3 deprem birden Bir polis memuru uyuyan eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Bir polis memuru uyuyan eşini ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş'tan Solskjaer'den istifa sorusuna dikkat çeken yanıt UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Beşiktaş'tan Solskjaer'den istifa sorusuna dikkat çeken yanıt THY resmen ilan etti: Bu bagajlar artık kabine de uçak altına da alınmayacak! THY resmen ilan etti: Bu bagajlar artık kabine de uçak altına da alınmayacak!
Araç sahipleri, koşun depoları fulleyin! Hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor! Araç sahipleri, koşun depoları fulleyin! Hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor! Fenerbahçe'den geceyarısı 2 transfer birden! Fenerbahçe'den geceyarısı 2 transfer birden! Filenin Sultanı Ebrar Karakurt hiç kimsenin beklemediği bir adım atıp herkesi şaşırttı! Filenin Sultanı Ebrar Karakurt hiç kimsenin beklemediği bir adım atıp herkesi şaşırttı! Victor Osimhen imzayı attı, transferin maliyeti belli oldu! Victor Osimhen imzayı attı, transferin maliyeti belli oldu! Bakanlığın ifşa listesinden yine domuz eti çıktı: Listede yine yok yok! Bakanlığın ifşa listesinden yine domuz eti çıktı: Listede yine yok yok! Sapanca Gölü için tarihi karar: Göl için tüm musluklar kapanacak! Sapanca Gölü için tarihi karar: Göl için tüm musluklar kapanacak! Bir zamanlar cennetti... Yükselen kötü kokular acı gerçeği gözler önüne serdi Bir zamanlar cennetti... Yükselen kötü kokular acı gerçeği gözler önüne serdi Hakkarili 6 çocuk annesi bir kadın Devlet Desteği'ne başvurup kendi işinin patronu oldu! Hakkarili 6 çocuk annesi bir kadın Devlet Desteği'ne başvurup kendi işinin patronu oldu! Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış var! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış var!