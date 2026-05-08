MİT'ten gözden kaçıp aradan sıyrılan yeni tehdit için yeni birim!

Gazeteci Fatih Altaylı, devletin güvenlik bürokrasisinden aldığı kritik bilgileri köşesine taşıdı. "Daltonlar" ve "Casperlar" gibi isimlerle sokaklarda dehşet saçan organize suç örgütleri, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) birinci öncelikli takip listesine girdi. Meksika ve Brezilya tipi kartelleşme riskine karşı harekete geçilirken bu yapıları "birinci derece ulusal güvenlik tehdidi" ilan etti.

Türkiye’de son aylarda tırmanışa geçen sokak şiddeti ve organize suç olayları, devletin güvenlik doktrininde köklü bir değişikliğe yol açtı. Gazeteci Fatih Altaylı’nın ulaştığı üst düzey kaynaklar, devletin artık bu çeteleri "sıradan suç örgütü" olarak görmediğini vurguladı.

"Gözden Kaçtılar, Aradan Sıyrıldılar"

Fatih Altaylı’nın görüştüğü yetkili, bu yapıların nasıl bu kadar güçlendiğine dair özeleştiri niteliğinde açıklamalarda bulundu. Devletin uzun süredir odak noktasını PKK bağlantılı yapılar, büyük uyuşturucu baronları ve siyasi suç örgütlerine diktiğini belirten yetkili, "Devlet o tarafa bakarken, yanda gelişen bu gençlik çetelerini görmedi. Aradan sıyrılıp güçlendiler" dedi.

MİT İlk Kez Devreye Girdi

Bu çetelerin kullandığı dijital yöntemler ve uluslararası bağlantılar, konunun Emniyet Genel Müdürlüğü sınırlarını aşmasına neden oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), tarihinde ilk kez bu tip yerel temelli ancak yüksek şiddet içeren suç yapılarını takibe aldı. Bu adım, çetelerin sadece polisiye bir mesele değil, toplumsal yapıyı tehdit eden stratejik bir risk olarak kabul edildiğini gösteriyor.

Güney Amerika Tipi Kartelleşme Riski

Yapılan değerlendirmelerde, bu çetelerin Meksika ve Brezilya’daki kartellere benzer sosyoekonomik tabanlardan beslendiği tespit edildi. Ancak yetkililer, Türkiye’deki yapıların henüz o seviyeye ulaşmadan fark edildiğini ve operasyonel sürecin bu "evrilmeyi" durdurmak üzere kurgulandığını ifade ediyor.

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı için...