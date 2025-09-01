  1. Anasayfa
MİT'ten internette dev operasyon: Bin 250 site erişime kapatıldı, çok sayıda gözaltı var
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), siber dolandırıcılık şebekesini çökertti. Örgütün elebaşı tutuklanırken, bin 250 internet sitesi kapatıldı.

MİT koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda siber dolandırıcılık örgütü elebaşı Ö.Ş. yakalandı. Gözaltına alınan örgüt mensuplarından elebaşı konumundaki Ö.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Finansal güvenliği tehdit eden şebekeye büyük operasyon

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapılanması deşifre edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemeler, şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü ortaya koydu. Ayrıca özel olarak geliştirilen yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklendiği; bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler düzenlenerek güven duygusu oluşturulduğu ve vatandaşların bu yolla dolandırıldığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi hareketlerinin de kayıt altına alındığı belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda soruşturmaya, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edildi. USOM'un sağladığı teknik destekle şebekenin kullandığı altyapı tespit edilirken, MASAK tarafından yürütülen incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda, dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edilen yaklaşık bin 250 internet sitesi erişime kapatıldı. Gözaltına alınan örgüt mensuplarından elebaşı konumundaki Ö.Ş. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT siber dolandırıcılık faaliyetinde de ön planda

Yapılan incelemede, söz konusu yapılanmanın yalnızca bireysel mağduriyetlere yol açmakla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda ekonomik düzeni hedef alarak vatandaşların finansal güvenliğini zedelemeye yönelik girişimler içerdiği ve ulusal güvenlik açısından önem arz eden bir boyuta ulaştığı da görüldü.

MİT, yasa dışı siber faaliyetlere karşı doğrudan ve etkin bir şekilde sahada yer aldığını bir kez daha gösterdi.

İHA

