  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MİT'ten kritik operasyon! DEAŞ'ın canlı bombası Türkiye'de yakalandı!

MİT'ten kritik operasyon: Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı

MİT'ten kritik operasyon: Saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı yakalandı
Güncelleme:

Milli İstihbarat Teşkilatı, yeni yılda eylem yapma hazırlığında olan eli kanlı bölücü terör örgütü DEAŞ destekçisi bir teröristi düzenlenen operasyonla ele geçirdi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen DEAŞ'lı İbrahim B.'e yönelik ortak bir operasyona imza attı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde İbrahim B.'in Türkiye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, Türkiye'den fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine intikal ederek DEAŞ'a katılma arayışları içerisinde olduğu ve yılbaşında Türkiye'de DEAŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi.

DEAŞ'lı İbrahim B.'in yurt içi ve yurt dışında birçok DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi.

MİT'in yürüttüğü hassas çalışmalar sonucunda teröristin güncel konumu tespit edildi.

Dijital materyallerde DEAŞ hayranlığı

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sürdürdüğü çalışmalar neticesinde İbrahim B. Malatya'da yakalandı. Söz konusu şahsa ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde DEAŞ'lı İbrahim B.'e ait materyallerde, DEAŞ'a ait yazılımların, DEAŞ -sözde- bayrağına/flamalarına ilişkin görsellerin, DEAŞ tarafından motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve DEAŞ'a katılımı destekleyen ses dosyaların, DEAŞ unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videoların, DEAŞ unsurları ile gerçekleştirdiği örgütsel görüşmelerin olduğu tespit edildi.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ'ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.

 

DHA / İHA

text-ad
Etiketler mit IŞİD gözaltı terör terörist canlı bomba operasyon milli istihbarat teşkilatı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi! CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi! Trafikte bir başka sürücüye saldırıp tekme tokat öldüresiye dövdüler! Trafikte bir başka sürücüye saldırıp tekme tokat öldüresiye dövdüler! Ünlü şarkıcı ile 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi ön balayında aşka geldi Ünlü şarkıcı ile 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi ön balayında aşka geldi Trump ile Netanyahu B-2 bombardıman uçağında! Trump ile Netanyahu B-2 bombardıman uçağında! Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini katlettiler! Hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki ev sahibini katlettiler! Boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi eşini boğarak katletti! Boşanma aşamasındaki 2 çocuğunun annesi eşini boğarak katletti! Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti! Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti! Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var! Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek: Önce yağmur ardından don sonra kar var!
Bir dijital para transfer firmasına daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var! Bir dijital para transfer firmasına daha operasyon: Çok sayıda gözaltı var! AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! ''Evlenecekler mi'' denilen genç çiftin kararı belli oldu... ''Evlenecekler mi'' denilen genç çiftin kararı belli oldu... Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var! Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var!