  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MİT'ten operasyon: Yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten operasyon: Yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten operasyon: Yakalanarak Türkiye'ye getirildi

PKK/KCK terör örgütünün mensubu Abdulkerim Y. MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK mensubu Abdulkerim Y., Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ikna çalışmaları sonucu Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

Hakkari Şemdinli'de PKK/KCK iş birlikçisi olarak faaliyet gösteren Abdulkerim Y. hakkında, 2015 yılında Derecik'ten 4 terör örgütü mensubunu aracıyla Şemdinli'ye getirdiği gerekçesiyle 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan arama kaydı çıkarıldı. Arama kararı sonrası yasa dışı olarak Irak'a geçen ve 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terör örgütü üyesi Abdulkerim Y., MİT'in ikna çalışması sonucu Türkiye'ye getirildi. 

Etiketler türkiye teör terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili eski Bakan parti kurmak için harekete geçti
İslam Memiş'ten altın, gümüş ve dolar tahminleri: ''Çok ilginç bir yıl olacak''
Pınar Altuğ'dan bomba itiraf: ''Ben gördüğümde eşime de gösteririm''
Araç sahipleri dikkat! Şimdi de HGS ile dolandırıyorlar
''En kötü günlerimiz geride kaldı'' diyen Bakan Koca'dan maske açıklaması
Bakan Soylu'nun bu sözleri ortalığı karıştırdı! Ümit Özdağ'dan çok sert tepki
Araç alacaklar dikkat! İşte ikinci elde kapış kapış satılan otomobiller
Son anket açıklandı: AK Parti ve MHP seçmeni de ''mutsuz''
Saadet Partisi'nden üçüncü ittifak sinyali
Kulisler bunu konuşuyor! Bahçeli ''Mahallenin uşakları'' diyerek kimi kastetti?