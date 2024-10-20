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MİT'ten sınır ötesi operasyon: Haraç toplayan iki hain etkisiz hale getirildi

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PKK/KCK için haraç toplayan, örgütün sözde sorumlularından Caize Selber ile Emine Ulaş, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde yeni bir nokta operasyona imza attı.

İstihbarat ağı aracılığı ile PKK/KCK için bölge halkından haraç toplayan, örgütün sözde sorumlularından Caize Selber ile Emine Ulaş'ın son olarak Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüklerini tespit edildi.

MİT tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde, PKK/KCK’lı Berfin Roj kod Caize Selber ile Tekoşin Dilgeş kod Emine Ulaş’ın, örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde bulundukları öğrenildi.

PKK/KCK’lı teröristlerin aldıkları talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladıkları, toplanan meblağı Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandıkları, örgüte lojistik destek sağladıkları tespit edildi.

Ayrıca, iki teröristin, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği de belirlendi.

Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan PKK/KCK mensupları Caize Selber ile Emine Ulaş, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu. Adım adım izlenen iki teröriste karşı düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi. Yerleri tespit edilen iki terörist Irak/Süleymaniye kırsalında MİT’in nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Etiketler mit Süleymaniye ırak nokta operasyon
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