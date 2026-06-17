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MİT'ten sınırda nokta operasyon: DEAŞ elebaşısı yakalandı

MİT'ten sınırda nokta operasyon: DEAŞ elebaşısı yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ'ın Horasan Vilayeti (ISKP) medya sorumlusu olan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye sızmaya çalışan A.K.'yı sınırda düzenlediği operasyonla yakaladı. 'Abu Ubeyde' kod adlı teröristin yakalanmasıyla örgütün eylem planları engellendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına yönelik sınır hatlarında yürüttüğü başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Horasan Vilayeti (ISKP) medya yapılanmasında kilit rol oynayan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanan A.K., sınır bölgesinde gerçekleştirilen nokta operasyonla kıskıvrak yakalandı. Haber3.com asayiş ve güvenlik servisi olarak, istihbarat birimlerinden elde edilen teyitli bilgileri ve engellenen eylem planlarına dair detayları kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

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MİT'in uzun süreli istihbari saha çalışmaları ve teknik takibi sonucunda, "Abu Ubeyde" ve "Abu İbrahim" kod adlarını kullanan A.K.'nın örgüt içindeki faaliyet haritası deşifre edildi. Operasyonun arka planına ve şüphelinin profiline dair öne çıkan tespitler şu şekilde sıralandı:

A.K.'nın geçmiş dönemde Türkiye'den Afganistan-Pakistan sahasına geçerek DEAŞ'ın Horasan Vilayeti yapılanmasına katıldığı ve terör örgütüne ait kamplarda aktif askeri ve ideolojik görevler aldığı belirlendi.

Şüphelinin, Türkiye'den Afganistan-Pakistan hattına terörist aktarımını koordine eden ve daha önce Pakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'ın sözde Türk medya sorumlusu "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Ö.A. ile birlikte çalıştığı tespit edildi. Ö.A.'nın yakalanmasının ardından A.K., DEAŞ'ın medya ve propaganda ağının sorumluluğunu bizzat üstlendi.

Pakistan'da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ kurtulmayı başaran A.K.'nın, örgütsel faaliyetlerini sürdürmek ve yeni eylemler planlamak amacıyla yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalıştığı tespit edildi. Harekete geçen MİT ekipleri, şüpheliyi sınır bölgesinde düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Eylem Planları ve Eleman Temini Deşifre Oldu Yakalanmasının ardından sorguya alınan A.K.'nın ifadesinde; örgüt bünyesinde aldığı silahlı eğitimleri, yürüttüğü propaganda faaliyetlerini ve Ö.A. ile olan bağlantılarını itiraf ettiği öğrenildi. MİT'in bu kritik operasyonu sayesinde DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik olası eylem planlamaları erken safhada engellenirken, örgütün eleman temin faaliyetleri ve hücresel bağlantıları büyük ölçüde deşifre edildi.

DHA / İHA

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Etiketler mit operasyonu deaş medya sorumlusu Abu Ubeyde sınır operasyonu terörle mücadele mit Horasan Vilayeti afganistan pakistan
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