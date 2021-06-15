MİT'ten sınırdışı operasyon; Türkiye'ye getirildi

Kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın sözde "Türkiye sorumlusu" Kasım Güler, MİT’in Suriye’deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

DEAŞ’ın, kırmızı kategoride aranan sözde Türkiye sorumlusu Ebu Usame el Türki Kod adlı Kasım Güler, MİT’in Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanıp, Türkiye’ye getirildi.

Silah ve patlayıcılarla birlikte Türkiye’ye illegal yollardan geçerek sansasyonel eylem planladığı öğrenilen terörist Güler, MİT tarafından Suriye’de tespit edildi. Güler takibe alındı ve başarılı bir operasyonla Türkiye’ye getirildi.

Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DEAŞ mensubu olan Güler’in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler çıktı.

DEV OPERASYON

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan DAEŞ'in sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan Güler, Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DAEŞ üyesi Kasım Güler'in silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlendi.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIP YAKALANAN İLK DAEŞ'Lİ

Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DAEŞ mensubu olduğu bildirilen Kasım Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler de ele geçirildi.

Güler'in 2008-2010 yılları arasında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DAEŞ'e katıldığı öğrenildi.

Örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı ifade edilen Kasım Güler'in, DAEŞ'in sözde Rusya, Avrupa ve Türkiye mali sorumlusu da olduğu belirlendi.