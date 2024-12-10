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MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin konvoyu havaya uçuruldu

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MİT, Suriye'nin Kamışlı kentinde Esad rejiminden kalan ağır silah ve mühimmatları bölgeden kaçırmaya çalışan terör örgütü PKK/YPG'nin konvoyuna operasyon düzenledi. 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Esad rejiminin son bulması sonrasında saha ajanları vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri takibe aldı. Örgütün, Esad rejimiyle yaptığı anlaşmalarla rejimden devraldığı füze, mühimmat, ağır silah ve tanklara el koyduğu ve kendi depolarına taşımaya başladığı tespit edildi. Örgüt mensuplarının karanlıktan faydalanarak füze ve mühimmatları TIR'lara yüklediği ve konvoy halinde bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon düzenlenerek konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

Örgütün, gasp ettiği Suriye halkına ait askeri ekipman ve teçhizatı Türkiye'ye yönelik kullanmayı planladığı belirtildi. MİT kaynaklarınca, Suriye’de oluşan durumda, terör örgütünün sınırda yuvalanıp Türkiye'ye yönelik faaliyet göstermesine müsamaha gösterilmeyeceği ve terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.

MİT, Suriye'nin Kamışlı kentinde Esad rejiminden kalan ağır silah ve mühimmatları bölgeden kaçırmaya çalışan terör örgütü PKK/YPG'nin konvoyuna operasyon düzenledi. 12 TIR, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi.

DHA

Etiketler mit Suriye PKK ypg konvoy tank
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