  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MİT'ten terör operasyonu: Üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi

MİT'ten terör operasyonu: Üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi

MİT'ten terör operasyonu: Üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist İnan, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde takibe alındı.

TOPLANTI HALİNDEYDİLER
Örgüt kadrolarıyla Duhok-Gara bölgesinde toplantı halinde olduğu belirlenen İnan, MİT'in düzenlediği operasyonla yanındaki teröristlerle beraber etkisiz hale getirildi.

Terörist İnan'ın örgüte 1992'de katıldığı, Suriye ve Irak'ta terör faaliyetleri yürüttüğü, ayrıca güvenlik güçlerine yönelik bazı eylemlerin talimatını verdiği belirlendi.

Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Irak'ın kuzeyinde sürdüren, PKK'lılara ideolojik ve silahlı eğitimler verdiği belirtilen İnan'ın, MİT ve TSK'nın koordineli operasyonuyla geçen yıl etkisiz hale getirilen PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef el Muhammed'in yerine getirildiği öğrenildi.

Suriye'den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen ve Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta ettiği, 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenen terörist "Sofi Nurettin"in saklandığı mağarada vurulduğu anın görüntüleri de geçen yıl basınla paylaşılmıştı.

Etiketler terör mit operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Podesta Sarayı satışa çıkarıldı: Fiyatı dudak uçuklattı
Uzman isimden korkutan koronavirüs açıklaması: Aşıdan kaçabilen varyant...
Terör örgütünde büyük panik: Türkiye'nin olası harekatı öncesi dikkat çeken görüntü
Bankaya yatırmak istediği parayı sahte zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu: Sana yakışmadı Yusuf...
Fenerbahçe forvbet transferinde yeni gelişme: Oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi
Kilometrelerce araç kuyruğu: Tatilciler dönüşe geçti
Kabin görevlisi itiraf etti: Mecbur kalmadıkça uçakta bunları içmeyin
Kaldığı otelden yola dolar saçıp sosyal medyadan paylaştı
KYK borçlarında faizler silinecek mi? Gözler Kabine toplantısında