MKE Çankırı Silah Fabrikası kapatılıyor mu? Resmi açıklama geldi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Çankırı Silah Fabrikası'nın kapatılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) Çankırı Silah Fabrikası’nın kapatıldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. MKE yetkilileri, fabrikanın üretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü ve yeni yatırımlarla kapasitesini artırmaya devam ettiğini belirtti. Açıklamada, tesisin 1976 yılında MKE Uçaksavar Top Fabrikası olarak faaliyete başladığı, günümüzde ise MKE Çankırı Silah Fabrikası adıyla hizmet verdiği; fabrikanın, kuruluşundan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçleri ile dost ve müttefik ülkelere NATO standartlarında üretim gerçekleştirdiği ifade edildi.

2026 DA, 1 MİLYAR LİRALIK YATIRIM PLANLANIYOR

MKE'nin açıklamasında 03 Ocak 2026 itibarıyla fabrikada toplam 347 aktif personelin istihdam edildiği; tesiste Türkiye’nin kritik orta ve ağır silah sistemlerinin üretimi yapıldığı belirtildi. Üretim portföyünde; 105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN, 35 mm KORKUT ve GÖKDENİZ uçaksavarların silah sistemleri, 40 mm tamburalı bombaatar, 12,7 mm uçaksavar topu, 25 mm ILGAZ otomatik top, 107 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ile 155 mm FIRTINA ve PANTER obüslerinin silah sistemlerinin ana komplelerinin yer aldığı da ifade edildi. .

Yazılı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin ilk obüs sınıfı ihracatı olan BORAN Obüsü’nün MKE Çankırı Silah Fabrikası’nda üretildiği, bu ürünün 2024 yılında Bangladeş’e, 2025 yılında ise Avrupa’ya ilk obüs ihracatı kapsamında Kuzey Makedonya’ya ihraç edildiği aktarıldı.

MKE açıklamasında, yaklaşık 50 yıllık kesintisiz üretim kabiliyeti ve ileri mühendislik tecrübesine sahip olan fabrikanın, savunma sanayii ihracatına da önemli katkı sunduğuna dikkat çekildi. Fabrikanın kapatılmasının söz konusu olmadığına vurgu yapılan açıklamada, 2025 yılında yaklaşık 150 milyon TL yatırım yapıldığı, 2026 yılı için ise yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırım planlamasının bulunduğu bildirildi. Yetkililer, MKE Çankırı Silah Fabrikası’nın üretimlerine kararlılıkla devam ettiğini ve yapılan yatırımlarla üretim kapasitesinin her geçen yıl artırıldığını ifade etti.

DHA