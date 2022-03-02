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Mmaske zorunluluğu için kritik gün! Gözler Bakan Koca'da

Mmaske zorunluluğu için kritik gün! Gözler Bakan Koca'da

Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam toplanıyor. Sağlık Bakanı Koca toplantıyı dün "beklenen açıklamayı yarın" diyerek duyurmuştu. Maske zorunluluğuna ilişkin yeni karar masada...

Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam toplanıyor. Bilim Kurulu'nda salgınla mücadelede gelinen son nokta ve kısıtlamalar yeniden değerlendirilecek. Salgın döneminin yeni yol haritası ortaya konacak.

MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDECEK Mİ?

Açık havada maske zorunluluğunun kaldırılması ele alınacak. Maske kullanımına ilişkin esaslar yeniden belirlenecek.

'BEKLENEN AÇIKLAMA OLACAĞINA İNANIYORUM'

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bugünkü bilim kurulu toplantısına ilişkin paylaşım yaptı.

Toplantının ardından bugün saat 18.00’de açıklama yapacağını duyuran Koca, "Bunun bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

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Etiketler koronavirüs bilim kurulu sağlık bakanlığı fahrettin koca karar yeni karar beklenen açıklama
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