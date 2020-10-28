MOBESE'ye el sallamışlar! İstanbul'da filmleri aratmayan operasyon!

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son yılların en ilginç operasyonunu Beyoğlu'daki Çukur sokak ve etrafında faaliyet gösteren uyuşturucu çetesine yaptı. Çete üyeleri polis operasyonuna karşı motosikletli dört elemanını mahalle etrafında sürekli ring attırdı. Uyuşturucu çetesi paravan olarak bir çok iş yeri açtı. Bunlardan bazıları ayakkabıcı, çiğköfteci ve kuru temizlemeciydi. Bu dükkanları kullanarak uyuşturucu sattılar. Bu sırada paravan olarak açtıkları iş yerlerinde de uyuşturucu satışına devam ettiler.

RAP ŞARKISINDAKİ GİBİ MOBESE'YE POZ VERİP UYUŞTURUCU SATTI!

'Çukur Sokak' çetesini izlemeye alan narkotik ekipleri bir çete üyesinin aynı rap müzik şarkısında da yer alan 'Peşimize düşmenize gerek yok ağa, Çukur'da MOBESE'ye poz veriyorlar' sözünde olduğu gibi MOBESE kamerası önünde el sallayıp uyuşturucu sattığını tespit etti. Satıcının önce kameraya el salladığı sonra da taksideki yolcuya uyuşturucu sattığı anlarda MOBESE kayıttaydı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu çetesi üyesi 68 kişinin kimlikleri tek tek tespit edildi, adresleri belirlendi. Narkotik Şube Müdürlüğü, Özel Harekât Şubesi ve polis helikopterinin de arasında bulunduğu yüzlerce polis hem havadan hem karadan Çukur Sokak'ın etrafını kuşattı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 68 kişilik çetenin 54 üyesi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1.5 kilo uyuşturucu, 40 bin lira değerinde döviz, 180 bin Türk Lirası ve 2 adet silah ele geçirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 54 çete üyesinin tamamı tutuklandı.