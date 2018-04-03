Vatandaşa müjde ! Tazminat garantisi geliyor
Vatandaşa müjde ! Tazminat garantisi geliyor
Tüm Türkiye'yi 5 bin TL'ye satmışlar !
Tüm Türkiye'yi 5 bin TL'ye satmışlar !
Sosyal medyadan alışverişte milyonluk vurgun !
Sosyal medyadan alışverişte milyonluk vurgun !
Birisi anne diğeri ise çocuğu.. Peki hangisi anne ?
Birisi anne diğeri ise çocuğu.. Peki hangisi anne ?
Bu sefer ne FETÖ, ne PKK... Çok sayıda gözaltı var !
Bu sefer ne FETÖ, ne PKK... Çok sayıda gözaltı var !
Kenan Işık'tan bir kötü haber daha !
Kenan Işık'tan bir kötü haber daha !
Şoke eden rapor: ''Tam 66 milyon çalışan işsiz kalacak''
Şoke eden rapor: ''Tam 66 milyon çalışan işsiz kalacak''
Zehirlenen kadın Rus ajanının sosyal medyasında ilginç ayrıntı
Zehirlenen kadın Rus ajanının sosyal medyasında ilginç ayrıntı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Nisan 2018 12:34

Mobilyada Genç Girişimcilerin Büyük Başarısı

Trakya Üniversitesi İngilizce öğretmenliği mezunu Ahmet Türkkan ve Kadir Has Üniversitesi iletişim tasarımı mezunu Mehmet Faruk Gürer Kurdukları inegolmobilyan.com e-ticaret sitesi ile kısa sürede büyük başarı yakaladılar.

Mobilyada Genç Girişimcilerin Büyük Başarısı
A+ A-

İnegöl Mobilya markasını 2018 yılının başlarında kurdukları inegolmobilyan.com ‘ mobilya sitesi kısa zamanda çok büyüyerek dijital mobilya sektöründe önemli noktaya geldi.

İnegolmobilyan.com’un Doğuş Hikayesi

inegolmobilyan.com’un ortaya çıkış hikayesini anlatan Kurucu Ortak Ahmet Türkkan Üniversite derslerinde, e ticaret sitelerinin günümüzde nereye geldiği, başarılı girişimcilik örneklerini gördüğümüzde bu fikir aklıma geldi. İlgi alanlarımı düşündüm. Mobilya sektöründeki potansiyeli ve internet üzerindeki etkisini görünce ortağım Mehmet Faruk Gürer ile projeyi hayata geçirmeyi planladık. İnegöl Mobilyası Türkiye’deki Mobilya ihracatının yarısından fazlasını karşılıyor. Bu gelişen dijital medya ve e ticaret tarafında güncel bir pazar kurmayı hedefledik. Kısa sürede Türkiye pazarında ciddi cirolar ve trafik sağladık. Amacımız gelecek seneler içinde İnegöl Mobilya’sını tüm dünyaya pazarlamak dijital medya ve e-ticaret ile çok daha güvenli bir şekilde sağlamak mümkün.

Sloganları ‘’Evinizin İhtişamı İnegöl’den Gelsin’’

 inegolmobilyan.com diğer kurucu ortağı Mehmet Faruk Gürer , ortağım Ahmet Türkkan bana bu teklifle geldiğinde çok heyecanlandık. Hiçbir tereddütümüz olmadı. Dijital ve sosyal medyayı çok iyi biliyor ve iyi bir yönetim oluşturup başarılı pazarlama yapacağımıza inanıyorduk. 2018 Nisan Ayı İtibari ile 20’nin üzerinde tedarikçi firma ile çalışıyor günden güne yeni teklifler alıyoruz. Amacımız müşteriyle ürünü buluşturup kaliteli ve ekonomik yolla ürünü pazarlamak.

Çok Çalışıyor Devamlı Yenileniyoruz

Hemen hemen her gün sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza yeni ürünler koyuyoruz. İnegöl Mobilya'sının en kaliteli ve en geniş kitleye hitap eden kaliteli mobilyaların bulunduğu tek adresi olmasını istiyoruz inegolmobilyan.com’un. Markalaşmış İnegöl Mobilya'sının markalaşmış adresi olan inegölmobilyan.com'dan mobilya fiyatları ile modellerine bakmadan sizde alışveriş yapmayın.

https://www.inegolmobilyan.com/

advertorial
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM