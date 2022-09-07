Moda Sahnesi davayı kazandı

Moda Sahnesi, Kültür Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Kültür Bakanlığı'nın tiyatroların destekten yararlandırılmamasına karar verirken "somut gerekçeler ortaya koyması" gerektiğini vurguladı, "takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen işlem"in hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

2021-2022 sezonda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından keyfi biçimde tiyatro desteğinden mahrum bırakılan Moda Sahnesi, verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Dostoyevski'nin "Yer Altından Notlar" oyunu için 8. madde gerekçe gösterilerek verilen "destekten yoksun bırakma" kararı Ankara 17. İdare Mahkemesi'nden döndü.

Mahkeme, verilen karardaki hukuksuzluğu şu cümlelerle karar altına aldı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılacak yardımlarda, yönetmelikte belirtilen ve yukarıda yer verilen değerlendirme ölçütleri çerçevesinde projelerin objektif olarak değerlendirilmesi yapıldıktan sonra destek yararlandırılmamasına karar verilenlerin, hangi gerekçelerle yararlandırılmadıklarının somut ve net biçimde ortaya konulması gerekirken, değerlendirme ölçütlerine göre bir değerlendirme yapılmasının ve davacının destekten yararlandırılmamasına ilişkin somut gerekçeler ortaya konulmadan takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir" denildi.

Resmi adıyla “Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Özel Tiyatrolara Yardım Değerlendirme Komisyonu"; 2021-2022 sezonu için Moda Sahnesi'nin yaptığı destek başvurusunu reddetmiş, bunu ilgili yönetmeliğin "sanatsal yetersizliği" de içeren 8. maddesine dayandırmıştı. Komisyon üyeleri, komisyonda bazı üyelerin Moda Sahnesi için "Türk örf ve adetlerine, geleneklerine aykırı oyunlar sergiliyorlar" denildiğini aktarmıştı. Moda Sahnesi, Kültür Bakanlığı'nın özel tiyatrolara verdiği destekten yararlandırılmaması üzerine bir açıklama yaparak, konuyu mahkemeye taşıyacağını duyurmuştu.