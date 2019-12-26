Modern seracılığın kutup yıldızı oldu

Fuar ziyaretimizde firmanin Yonetim Kurulu Baskani Sn. Yusuf Cebecioglu'nun kisa görüşlerini aldik.

Growtech Eurasia’nın önemini kısaca değerlendirir misiniz?

Growtech Eurasia, hem ülkemiz, hem yurtdışı firmaları için bir buluşma noktası, bir vitrin olarak özetleyebiliriz. Tarım sektöründeki tüm paydaşların ajandasında, modern seracılıkta takvim yılının birinci günü yani yeni bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz.

Growtech Eurasia 2019’a nasıl hazırlandınız ve nasıl geçti?

Herkes gibi beklentilerimiz yüksek bir şekilde ekip olarak heyecanla hazırlandık. Müşterilerimizi, yatırımcılarımızı ve sektördeki diğer tüm oyuncuları ve paydaşlarımızı en iyi şekilde karşılamak için her şeyi yeniden gözden geçirdik. Bu atmosferi en iyi şekilde solumaya çalışarak, yurtiçi ve yurtdışı misafirlerimiz ile bir araya gelmemiz ve ekibimizle yeni hedefler belirlememizde iyi bir tecrübe oldu.

Gelecek dönemler için hedefleriniz nedir?

Fuarda katılan misafirlerimizin yaklaşımları bize gösteriyor ki, Sera Marketim, taşıdığı vizyonu ile sektörün bir kutup yıldızı ve ilham kaynağı olduğunu, aldığı her karar da artık öncü bir kurum olarak hareket etmesi gerektiğini, misafirlerimizden aldığımız yorumlar ve beğeniler sayesinde gelecekteki hedeflerimizi ortaya çıkartıyor. Ajandamızdaki ilk planlar arasında, müşterilerimize ve paydaşlarımıza daha yakın olmak için hem üretim, hem de pazarlama için yeni yatırımlara önem vereceğiz.

Fuarın size kazandırdıkları neler?

Dönem sonunda üzerimizdeki ataleti yıkıyoruz, ekip ve takım olarak kabuk değişimini değerlendiriyoruz, sektörümüzü yeniden okuma fırsatı yakalayarak yeni bir sayfa açıyoruz ve yarınlara yeni bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz.

Son söylemek istediklerinizi alabilir miyiz?

Öncelikle fuarın son gününe kadar yanımızda olan eşim Fatma Cebecioğlu’na çok şey borçluyuz, buradan teşekkür ediyorum ve tabii ki her zaman birlikte mücadele ettiğimiz tüm ekibime gayretleri için çok teşekkür ediyorum.