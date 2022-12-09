Modoko Mobilya Grupları - Belusso Mobilya

Belusso Mobilya, modern mobilya modelleri ve modern ev dekorasyonları alanında hizmet veren bir Modoko firmasıdır.

Alanında uzman iç mimarlar ile çalışan Belusso mobilya, kişilere özel olarak hazırlamış olduğu mobilya modellerini ve dekorasyon projelerini; birinci sınıf mobilya malzemeleri ile üreterek sizlere güvenilir bir şekilde kargolamaktadır.

Koltuk takımı

Belusso Mobilya, koltuk takımı modellerinde kişilere özel olarak üretim gerçekleştirmektedir. Özel tasarım koltuk modelleri, sizlerin ev dekorasyon fikirlerinizi alarak yaşam alanınız için özel olarak tasarlanan ve birinci sınıf kaliteli malzemeler ile üretilen koltuk takımı modelleridir. Kişilerin istek ve ihtiyaçlarına özel olarak üretilen tasarım koltuk takımı modelleri, iç mimarlarımızın vermiş olduğu tasarım fikirleri ile daha da güzelleşerek tam istediğiniz duruma getirilerek sizlere sunulmaktadır.

Yatak odası takımı

Yatak odası takımı modelleri, Belusso Mobilya tarafından özel olarak tasarlanarak üretilmektedir. Mobilya modellerinin yanı sıra Belusso Mobilya taka odası dekorasyon projelerini de kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlar.

Yemek odası takımı

Salon dekorasyonlarının tamamlayıcı mobilyası olan yemek odası takımı modelleri, birbirinden farklı çeşitleri ile Modoko mağazasında sergilenmektedir. Modoko Belusso mağazasını ziyaret ederek yemek odası takımı ve yemek odası dekorasyon projeleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.





Bir Başarı Öyküsü - Belusso Mobilya





Mobilya ve dekorasyon alanında hizmet veren ve aynı zamanda da Modoko firması olan Belusso Mobilya, gerek yapmış olduğu dekorasyonlar gerekse de müşteriye olan saygısı ile Türkiye’de en çok konuşulan firmalar arasına girmeyi başarmıştır.







Yılların vermiş olduğu bilgi, birikim ve deneyimle Ramazan Macit tarafından kurulan Belusso Mobilya, hem yurt içine hem de yurt dışına mobilya gönderimi yapmaktadır. Mobilyacılık sektörünün nabzını tutan ve bu alandaki trendleri belirleyen Belusso Mobilya, iç mimarlık hizmeti ve mobilya üretimi hizmeti vermektedir.

Modoko Belusso Mobilya iletişime geçerek iç mimarlık hizmeti hakkında detaylı bilgi alabilir aynı zamanda da mobilya modellerini daha yakından inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz.