Montrö Sözleşmesi davasında istenen cezalar belli oldu

Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklama yayınladıktan sonra iktidar tarafından 'darbe iması' suçlamasıyla yargılanan 103 emekli amiral davasında savcı mütalaasını verdi. Duruşma savcısı 91 sanık hakkında beraat, 12 sanık hakkında mahkumiyet istedi. Öte yandan 12 amiralin rütbelerinin sökülmesi istendi.

Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklama yayınladıktan sonra iktidar tarafından 'darbe iması' suçlaması yapılan 103 emekli amiral hakkında savcılık mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı 91 sanık için beraat, 12 sanık için 316/1'den 12 yıla kadar hapis istedi.

Cem Gürdeniz, Atilla Kezek, Mustafa Özbey, Türker Ertürk, Çetin Tezeren, Atilla Kıyat, Vehbi Alpman, Işık Biren, Ergün Mengi, İlker Güven, Namık Kemal Çalışkan ve Metin Açımuz’un “meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla TSK içerisinde emir kokuta dışında hareket edilmesini” hedeflediğini iddia etti.

Öte yandan duruşma savcısı 12 amiralin rütbelerinin sökülmesini talep etti.