Morga konulan cenaze kayboldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Güncelleme:

Kayseri'de vefat eden bir kadın, farklı cenaze sahipleri tarafından anneleri ile karıştırılarak morgdan çıkarılıp götürüldü. Toprağa verilen kadının cenazesi, yanlışlık fark edilince çıkarılarak başka bir mezarlığa defnedildi.

Kayseri'de yaşayan 73 yaşındaki F.A., geçtiğimiz pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakınları tarafından şehir mezarlığı içerisinde bulunan morga götürülen kadının cenazesi, yurtdışındaki çocuklarının gelmesi için salı gününe bırakıldı. Dün sabah saatlerinde morga gelen F.A.'nın yakınları, cenazenin burada olmadığını fark etti. Araştırmaya başlayan yakınları, F.A.'nin cenazesinin Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi'ne götürüldüğünü ve burada defnedildiğini öğrendi. Ovakent'e giden cenaze sahipleri, F.A.'nin vefat ettiğinde üzerinde bulunan eşyalarını gördü. Bunun üzerine savcılık kararı ile jandarma eşliğinde mezar açılarak merhume A.'nin cenazesi alınarak Kayseri'ye getirildi.

Anneleri sanmışlar

Ovakent'teki cenaze sahipleri ile iletişime geçen A.'nin yakınları, durumu anlattı. Cenaze sahiplerinin F.A.'yi anneleri zannederek aldıkları öğrenildi.

Memleketinde toprağa verildi

F.A. için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Merhumenin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

"Annemiz" diyerek alıp götürmüşler ve defnetmişler"

F.A.'nin yakını B.E., başından geçen olayı anlatarak; "Cenazemizi pazar günü alarak buraya getirdik. Çocukları yurtdışında olduğu için salı günü defnedecektik. Onlarda geldiler. Dün işlemleri yapıldı. Cenazeyi teslim almak üzere geldiğimizde cenazemizin morgda olmadığını gördük. Yaptığımız araştırmada Yozgat Ovakent'te bir cenaze ile karıştırıldığını öğrendik. Oraya gittik ve savcı talimatıyla jandarma eşliğinde cenazemizi aldık. Cenazemiz orada defnedilmişti. Biz gerekli şikayetlerde bulunacağız. Ovakent'teki cenaze sahipleri "annemiz" diyerek alıp götürmüşler ve defnetmişler. Onlar cenazemiz kalktı diye biliyor ama cenazeleri halen burada. Cenazemizi de elbiselerinden tanıdık. Yıkadıktan sonra eşyalarını oraya koymuşlar" diye konuştu.

