Motobike İstanbul Motosiklet Fuarı 2022 tarihi belli oldu

Türkiye’nin Lider Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike Istanbul, 21-24 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

2021 yılında pandemi sebebiyle yapılması mümkün olmayan fuarın, başta Türkiye ve komşu ülkelerden olmak üzere motosiklet ve bisiklet tutkunları tarafından yine yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Son olarak 2020 yılının Şubat ayında düzenlenen fuarda katılımcı olarak yer alan 285 firma, sergiledikleri ürün ve hizmetleri 4 gün boyunca fuarı ziyaret eden 108.485 kişinin beğenisine sundu. Fuarda ilk kez sergilenen yepyeni modeller, fuara özel kampanya ve indirimler, eğitici, öğretici ve interaktif oturumlar ve sunumlar ve etkileyici gösterilerle Motobike Istanbul 2020, ziyaretçilere eksiksiz bir fuar deneyimi yaşatmıştı.

21-24 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Motobike Istanbul 2022, önceki yıllarda olduğu gibi yine Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) ve Motosiklet Sanayicileri Derneği (MOTODER) tarafından desteklenecek.

Motobike Istanbul 2022’de sergilenecek yepyeni motosiklet, bisiklet ve aksesuar modellerini yakından inceleyip satın almayı iple çeken tüm motosiklet ve bisiklet tutkunları kadar, fuara katılım gösterecek markalar da potansiyel müşterileriyle bir araya gelmenin heyecanını şimdiden taşıyor.

Fuarda özellikle merak edilen ürün grupları arasında son dönemde yoğun ilgi gören elektrikli bisikletler, motosikletler ve scooter’lar da en üst modelleri ile yer alacak.

Fuar alanında uygulanacak COVID-19 önlemleri ve hijyen konsepti ile birlikte kapılarını açacak Motobike Istanbul 2022 giriş biletleri, önümüzdeki günlerde Biletix’ten genel satışa sunulacak. Bilet fiyatları ve satış kanlları da fuarın resmi internet sitesi, sosyal medya hesaplarından çok yakında duyurulacak.