  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Ağustos 2020 19:11

Motor bölümünden alev alan araç küle döndü

Antalya'da seyir halindeki bir otomobil motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücü otomobili durdurup yangına müdahale etmek istese de başarılı olamadı.

Motor bölümünden alev alan araç küle döndü
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, öğle saatlerinde Antalya- Burdur yolu Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kullandığı 06 BPD 559 plakalı otomobiliyle Burdur Yolu'nda giden Nuri Alper Keşmer (39) , motordan çıkan dumanı farkedip sağa çekti. Alevler bir anda otomobili sardı.

Keşmer araçtan inerken yoldan geçenler alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yanan otomobili kısa sürede söndürdü, araçtan yangında kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, tamamen yanan ve kullanılamaz hale gelen yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
motor , alev , alev aldı , motor bölümü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM