Motorin zammı geri çekildi

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası motorine yapılan zam geri çekildi.

Petrol fiyatlarında son günlerde kaydedilen yükseliş, akaryakıt fiyatlarında artışı da beraberinde getirdi. Benzine önceki gece 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Motorine üç gün önce 81 kuruş zam gelmişti.

Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı yapılmıştı. Yapılan son açıklamayla uluslararası petrol fiyatlarının değişmesiyle motorine yapılan zam geri çekildi.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

Geçen hafta gelen zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL'ye, Ankara'da 21,28 TL'ye, İzmir'de 21,27 TL'ye yükseldi.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi.

Brent petrolle birlikte bir iniyor, bir çıkıyor

Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı.

Brent petrolün varil fiyatı 93.83 Amerikan dolarından işlem görüyor.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de ham petrol stoklarının beklenmedik bir şekilde artması etkili oldu. Petrol stoklarındaki yükselişin talebin azaldığına işaret etmesiyle fiyatlar geriledi.

Akaryakıt fiyatları enflasyon raporunda

Öte yandan dün açıklanan ve yüzde 79,6 ile 24 yılın rekorunu kıran enflasyonun ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda akaryakıt fiyatlarına ilişkin detay dikkat çekti. Rapora göre, temmuz ayında tüketici yıllık enflasyonu enerji grubunda gerilerken, diğer gruplarda yükseldi. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından geldi. Bu dönemde uluslararası emtia fiyatlarının etkileriyle rafine petrol ve ana metal fiyatlarında gerileme gözlense de özellikle diğer enerji kalemlerinin etkisiyle üretici enflasyonundaki yükseliş sürdü.

Erdoğan ve Nebati’den akaryakıt açıklaması



Akaryakıt fiyatları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artışların sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Akaryakıt fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gelmiş ve Bakan Nebati, "Girdi maliyetlerindeki bu artışlar ülkemizde de fiyatları etkiliyor. Büyük ölçüde beklentilerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz” demişti.