Motorine bir büyük zam daha... Fiyatlar 70 TL barajını yeniden aşacak!
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ABD'nin İran'a yönelik sert açıklamaları akaryakıt fiyatlarını vurdu. 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,74 TL zam geliyor. Yeni artışla birlikte motorinin litre fiyatı 70 TL barajını aşacak.
Küresel enerji piyasalarında yaşanan jeopolitik gerilimler ve döviz kurundaki önlenemez dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt tüketicilerinin bütçesini doğrudan etkilemeye devam ediyor.
Akaryakıt sektörü kaynaklarından Haber3.com'a ulaşan son dakika bilgisine göre, 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin (dizel) grubuna 1,74 TL'lik dev bir zam yapılması bekleniyor.
Motorinde Tarihi Eşik: Fiyatlar 70 TL Barajını Aşıyor
Son dönemde peş peşe gelen ÖTV güncellemeleri ve kur baskısıyla zaten yüksek seyreden akaryakıt fiyatları, bu yeni zam dalgasıyla tarihi bir eşiği daha geçmiş olacak.
Beklenen 1,74 liralık artışın bu geceden itibaren pompaya yansımasıyla birlikte, motorinin litre fiyatı ülke genelinde 70 TL barajının üzerine çıkacak. Özellikle lojistik, tarım ve taşımacılık sektörünü yakından ilgilendiren bu maliyet artışı, tüketici ürünlerinde de dolaylı bir fiyat baskısı yaratma potansiyeli taşıyor.
Benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Zammın Perde Arkası: Trump'ın İran Tehdidi ve Yükselen Brent Petrol
Haber3.com ekonomi masası olarak bu ani fiyat artışının temeline indiğimizde, küresel piyasalardaki arz endişeleri ve siyasi açıklamalar öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırım ve saldırıları yeniden başlatma yönündeki sert tehditleri, petrol piyasalarında tansiyonu aniden yükseltti.
Jeopolitik risklerin hızla fiyatlanmasıyla birlikte ABD ham petrolünün (WTI) varil fiyatı 104 dolar seviyelerine dayanırken, Türkiye'nin akaryakıt fiyatlamasında temel aldığı Brent petrol ise 110 dolar civarında tehlikeli bir seyir izliyor.
Küresel piyasalardaki bu ateşin sönmemesi ve döviz kurundaki hareketliliğin devam etmesi halinde, önümüzdeki günlerde benzin grubunda da benzer yukarı yönlü hareketlilikler yaşanması muhtemel görünüyor.
İşte 20 Mayıs Çarşamba itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|65.02 TL
|67.48 TL
|33.89 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|64.86 TL
|67.32 TL
|33.29 TL
|ANKARA
|65.99 TL
|68.59 TL
|33.87 TL
|IZMIR
|66.27 TL
|68.86 TL
|33.69 TL
|ADANA
|66.83 TL
|69.44 TL
|34.21 TL
|ADIYAMAN
|67.16 TL
|69.77 TL
|34.34 TL
|AFYON
|67.14 TL
|69.83 TL
|33.74 TL
|AGRI
|67.56 TL
|70.15 TL
|35.09 TL
|AKSARAY
|66.90 TL
|69.51 TL
|33.71 TL
|AMASYA
|66.58 TL
|69.17 TL
|34.49 TL
|ANTALYA
|67.22 TL
|69.91 TL
|33.94 TL
|ARDAHAN
|67.06 TL
|69.65 TL
|34.79 TL
|ARTVIN
|66.86 TL
|69.45 TL
|35.34 TL
|AYDIN
|66.51 TL
|69.10 TL
|33.84 TL
|BALIKESIR
|66.59 TL
|69.18 TL
|33.39 TL
|BARTIN
|66.30 TL
|68.70 TL
|33.55 TL
|BATMAN
|67.45 TL
|70.16 TL
|34.44 TL
|BAYBURT
|66.76 TL
|69.35 TL
|34.59 TL
|BILECIK
|65.94 TL
|68.34 TL
|33.29 TL
|BINGOL
|67.59 TL
|70.30 TL
|34.59 TL
|BITLIS
|67.59 TL
|70.30 TL
|34.51 TL
|BOLU
|66.06 TL
|68.45 TL
|33.70 TL
|BURDUR
|67.06 TL
|69.75 TL
|33.89 TL
|BURSA
|66.07 TL
|68.47 TL
|33.29 TL
|CANAKKALE
|66.64 TL
|69.23 TL
|33.49 TL
|CANKIRI
|66.40 TL
|69.00 TL
|34.10 TL
|CORUM
|66.58 TL
|69.18 TL
|34.04 TL
|DENIZLI
|66.77 TL
|69.36 TL
|33.59 TL
|DIYARBAKIR
|67.46 TL
|70.17 TL
|34.56 TL
|DUZCE
|65.89 TL
|68.29 TL
|33.55 TL
|EDIRNE
|66.12 TL
|68.74 TL
|33.99 TL
|ELAZIG
|67.58 TL
|70.29 TL
|34.31 TL
|ERZINCAN
|67.01 TL
|69.60 TL
|34.59 TL
|ERZURUM
|67.06 TL
|69.65 TL
|34.49 TL
|ESKISEHIR
|66.26 TL
|68.66 TL
|33.39 TL
|GAZIANTEP
|66.95 TL
|69.56 TL
|33.91 TL
|GIRESUN
|66.80 TL
|69.39 TL
|34.49 TL
|GUMUSHANE
|66.76 TL
|69.35 TL
|34.59 TL
|HAKKARI
|67.61 TL
|70.32 TL
|35.17 TL
|HATAY
|66.69 TL
|69.30 TL
|34.01 TL
|IGDIR
|67.57 TL
|70.16 TL
|35.09 TL
|ISPARTA
|67.13 TL
|69.82 TL
|33.84 TL
|KAHRAMANMARAS
|66.96 TL
|69.57 TL
|34.14 TL
|KARABUK
|66.33 TL
|68.73 TL
|33.55 TL
|KARAMAN
|66.89 TL
|69.50 TL
|34.31 TL
|KARS
|67.07 TL
|69.66 TL
|34.89 TL
|KASTAMONU
|66.68 TL
|69.28 TL
|34.55 TL
|KAYSERI
|66.98 TL
|69.59 TL
|33.81 TL
|KILIS
|66.70 TL
|69.31 TL
|34.21 TL
|KIRIKKALE
|66.29 TL
|68.89 TL
|33.72 TL
|KIRKLARELI
|66.10 TL
|68.72 TL
|33.89 TL
|KIRSEHIR
|66.34 TL
|68.94 TL
|33.82 TL
|KOCAELI
|65.44 TL
|67.84 TL
|33.09 TL
|KONYA
|67.00 TL
|69.75 TL
|33.91 TL
|KUTAHYA
|66.91 TL
|69.36 TL
|33.84 TL
|MALATYA
|67.17 TL
|69.78 TL
|34.37 TL
|MANISA
|66.35 TL
|68.94 TL
|33.74 TL
|MARDIN
|67.49 TL
|70.20 TL
|34.34 TL
|MERSIN
|66.82 TL
|69.43 TL
|34.51 TL
|MUGLA
|66.77 TL
|69.36 TL
|33.74 TL
|MUS
|67.60 TL
|70.31 TL
|34.68 TL
|NEVSEHIR
|66.89 TL
|69.50 TL
|33.91 TL
|NIGDE
|66.84 TL
|69.45 TL
|33.71 TL
|ORDU
|66.59 TL
|69.18 TL
|34.09 TL
|OSMANIYE
|66.69 TL
|69.30 TL
|34.34 TL
|RIZE
|66.74 TL
|69.33 TL
|34.59 TL
|SAKARYA
|65.74 TL
|68.14 TL
|33.19 TL
|SAMSUN
|66.57 TL
|69.16 TL
|34.09 TL
|SANLIURFA
|67.15 TL
|69.76 TL
|34.36 TL
|SIIRT
|67.48 TL
|70.19 TL
|34.54 TL
|SINOP
|66.63 TL
|69.22 TL
|34.59 TL
|SIRNAK
|67.59 TL
|70.30 TL
|34.75 TL
|SIVAS
|66.98 TL
|69.58 TL
|34.39 TL
|TEKIRDAG
|65.70 TL
|68.32 TL
|33.69 TL
|TOKAT
|66.64 TL
|69.23 TL
|34.59 TL
|TRABZON
|66.73 TL
|69.32 TL
|34.19 TL
|TUNCELI
|67.59 TL
|70.30 TL
|34.91 TL
|USAK
|66.77 TL
|69.36 TL
|33.85 TL
|VAN
|67.58 TL
|70.20 TL
|34.41 TL
|YALOVA
|65.74 TL
|68.14 TL
|33.19 TL
|YOZGAT
|66.67 TL
|69.27 TL
|34.02 TL
|ZONGULDAK
|66.25 TL
|68.65 TL
|33.95 TL
Haber3.com Haber Merkezi
