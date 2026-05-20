Motorine bir büyük zam daha... Fiyatlar 70 TL barajını yeniden aşacak!

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ABD'nin İran'a yönelik sert açıklamaları akaryakıt fiyatlarını vurdu. 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,74 TL zam geliyor. Yeni artışla birlikte motorinin litre fiyatı 70 TL barajını aşacak.

Küresel enerji piyasalarında yaşanan jeopolitik gerilimler ve döviz kurundaki önlenemez dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt tüketicilerinin bütçesini doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından Haber3.com'a ulaşan son dakika bilgisine göre, 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin (dizel) grubuna 1,74 TL'lik dev bir zam yapılması bekleniyor.

Motorinde Tarihi Eşik: Fiyatlar 70 TL Barajını Aşıyor

Son dönemde peş peşe gelen ÖTV güncellemeleri ve kur baskısıyla zaten yüksek seyreden akaryakıt fiyatları, bu yeni zam dalgasıyla tarihi bir eşiği daha geçmiş olacak.

Beklenen 1,74 liralık artışın bu geceden itibaren pompaya yansımasıyla birlikte, motorinin litre fiyatı ülke genelinde 70 TL barajının üzerine çıkacak. Özellikle lojistik, tarım ve taşımacılık sektörünü yakından ilgilendiren bu maliyet artışı, tüketici ürünlerinde de dolaylı bir fiyat baskısı yaratma potansiyeli taşıyor.

Benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Zammın Perde Arkası: Trump'ın İran Tehdidi ve Yükselen Brent Petrol

Haber3.com ekonomi masası olarak bu ani fiyat artışının temeline indiğimizde, küresel piyasalardaki arz endişeleri ve siyasi açıklamalar öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırım ve saldırıları yeniden başlatma yönündeki sert tehditleri, petrol piyasalarında tansiyonu aniden yükseltti.

Jeopolitik risklerin hızla fiyatlanmasıyla birlikte ABD ham petrolünün (WTI) varil fiyatı 104 dolar seviyelerine dayanırken, Türkiye'nin akaryakıt fiyatlamasında temel aldığı Brent petrol ise 110 dolar civarında tehlikeli bir seyir izliyor.

Küresel piyasalardaki bu ateşin sönmemesi ve döviz kurundaki hareketliliğin devam etmesi halinde, önümüzdeki günlerde benzin grubunda da benzer yukarı yönlü hareketlilikler yaşanması muhtemel görünüyor.

İşte 20 Mayıs Çarşamba itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG ISTANBUL (AVRUPA) 65.02 TL 67.48 TL 33.89 TL ISTANBUL (ANADOLU) 64.86 TL 67.32 TL 33.29 TL ANKARA 65.99 TL 68.59 TL 33.87 TL IZMIR 66.27 TL 68.86 TL 33.69 TL ADANA 66.83 TL 69.44 TL 34.21 TL ADIYAMAN 67.16 TL 69.77 TL 34.34 TL AFYON 67.14 TL 69.83 TL 33.74 TL AGRI 67.56 TL 70.15 TL 35.09 TL AKSARAY 66.90 TL 69.51 TL 33.71 TL AMASYA 66.58 TL 69.17 TL 34.49 TL ANTALYA 67.22 TL 69.91 TL 33.94 TL ARDAHAN 67.06 TL 69.65 TL 34.79 TL ARTVIN 66.86 TL 69.45 TL 35.34 TL AYDIN 66.51 TL 69.10 TL 33.84 TL BALIKESIR 66.59 TL 69.18 TL 33.39 TL BARTIN 66.30 TL 68.70 TL 33.55 TL BATMAN 67.45 TL 70.16 TL 34.44 TL BAYBURT 66.76 TL 69.35 TL 34.59 TL BILECIK 65.94 TL 68.34 TL 33.29 TL BINGOL 67.59 TL 70.30 TL 34.59 TL BITLIS 67.59 TL 70.30 TL 34.51 TL BOLU 66.06 TL 68.45 TL 33.70 TL BURDUR 67.06 TL 69.75 TL 33.89 TL BURSA 66.07 TL 68.47 TL 33.29 TL CANAKKALE 66.64 TL 69.23 TL 33.49 TL CANKIRI 66.40 TL 69.00 TL 34.10 TL CORUM 66.58 TL 69.18 TL 34.04 TL DENIZLI 66.77 TL 69.36 TL 33.59 TL DIYARBAKIR 67.46 TL 70.17 TL 34.56 TL DUZCE 65.89 TL 68.29 TL 33.55 TL EDIRNE 66.12 TL 68.74 TL 33.99 TL ELAZIG 67.58 TL 70.29 TL 34.31 TL ERZINCAN 67.01 TL 69.60 TL 34.59 TL ERZURUM 67.06 TL 69.65 TL 34.49 TL ESKISEHIR 66.26 TL 68.66 TL 33.39 TL GAZIANTEP 66.95 TL 69.56 TL 33.91 TL GIRESUN 66.80 TL 69.39 TL 34.49 TL GUMUSHANE 66.76 TL 69.35 TL 34.59 TL HAKKARI 67.61 TL 70.32 TL 35.17 TL HATAY 66.69 TL 69.30 TL 34.01 TL IGDIR 67.57 TL 70.16 TL 35.09 TL ISPARTA 67.13 TL 69.82 TL 33.84 TL KAHRAMANMARAS 66.96 TL 69.57 TL 34.14 TL KARABUK 66.33 TL 68.73 TL 33.55 TL KARAMAN 66.89 TL 69.50 TL 34.31 TL KARS 67.07 TL 69.66 TL 34.89 TL KASTAMONU 66.68 TL 69.28 TL 34.55 TL KAYSERI 66.98 TL 69.59 TL 33.81 TL KILIS 66.70 TL 69.31 TL 34.21 TL KIRIKKALE 66.29 TL 68.89 TL 33.72 TL KIRKLARELI 66.10 TL 68.72 TL 33.89 TL KIRSEHIR 66.34 TL 68.94 TL 33.82 TL KOCAELI 65.44 TL 67.84 TL 33.09 TL KONYA 67.00 TL 69.75 TL 33.91 TL KUTAHYA 66.91 TL 69.36 TL 33.84 TL MALATYA 67.17 TL 69.78 TL 34.37 TL MANISA 66.35 TL 68.94 TL 33.74 TL MARDIN 67.49 TL 70.20 TL 34.34 TL MERSIN 66.82 TL 69.43 TL 34.51 TL MUGLA 66.77 TL 69.36 TL 33.74 TL MUS 67.60 TL 70.31 TL 34.68 TL NEVSEHIR 66.89 TL 69.50 TL 33.91 TL NIGDE 66.84 TL 69.45 TL 33.71 TL ORDU 66.59 TL 69.18 TL 34.09 TL OSMANIYE 66.69 TL 69.30 TL 34.34 TL RIZE 66.74 TL 69.33 TL 34.59 TL SAKARYA 65.74 TL 68.14 TL 33.19 TL SAMSUN 66.57 TL 69.16 TL 34.09 TL SANLIURFA 67.15 TL 69.76 TL 34.36 TL SIIRT 67.48 TL 70.19 TL 34.54 TL SINOP 66.63 TL 69.22 TL 34.59 TL SIRNAK 67.59 TL 70.30 TL 34.75 TL SIVAS 66.98 TL 69.58 TL 34.39 TL TEKIRDAG 65.70 TL 68.32 TL 33.69 TL TOKAT 66.64 TL 69.23 TL 34.59 TL TRABZON 66.73 TL 69.32 TL 34.19 TL TUNCELI 67.59 TL 70.30 TL 34.91 TL USAK 66.77 TL 69.36 TL 33.85 TL VAN 67.58 TL 70.20 TL 34.41 TL YALOVA 65.74 TL 68.14 TL 33.19 TL YOZGAT 66.67 TL 69.27 TL 34.02 TL ZONGULDAK 66.25 TL 68.65 TL 33.95 TL

