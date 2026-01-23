  1. Anasayfa
Motorine bir zam daha... Artık ortalama bir aracın deposu 3 bin TL'ye dayandı
Güncelleme:

Türkiye'de yağmur gibi yağan zamlar aralıksız devam ederken akaryakıt fiyatlarına bugün gelen zamla birlikte 1 depo akaryakıtın maliyeti 3 bin TL'ye dayandı.

Türkiye'de yeni gün yine yeni bir zamla başladı... Araç sahipleri Cuma gününe motorin fiyatlarına gelen zamla uyandı.

Hem petrol fiyatlarındaki hem de döviz kurundaki yükselişler devam ederken Çarşamba günü itibariyle 1 TL daha zamlanan motorinim litre fiyatına 1 TL daha zam geldi ve motorinin litresi 60 TL sınırına dayandı.

Hatırlanacağı gibi 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatı 1 TL 70 kuruş, 17 Ocak'ta ise motorinin litre fiyatı 1 TL 61 kuruş zamlanmıştı. 

Bu zamların ardından önceki gün de ( 21 Ocak Çarşamba ) motorine bir kez daha zam geldi ve motorinin litre fiyatı 1 TL daha arttırıldı.

Ancak akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru bitmedi. 

Bugün itibariyle de ( 23 Ocak Cuma ) motorinin litre fiyatı 1 TL 43 Kuruş daha zamlandı.

Motorindeki bu zamla birlikte gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrilirken henüz benzin ve LPG grubu için açıklanmış bir zam yok.

İşte 23 Ocak Cuma günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Not: Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ANKARA 55  58,42  29,17 
ISTANBUL (ANADOLU) 53,92  57,16  28,69 
ISTANBUL (AVRUPA) 54,10  57,34  29,29 
IZMIR 55,27  58,69  29,09 
ADANA 55,88  59,27  29,61 
ADIYAMAN 56,28  59,68  29,74 
AFYON 56,12  59,63  29,14 
AGRI 56,66  60,06  30,29 
AKSARAY 55,97  59,36  29,01 
AMASYA 55,60  59  29,79 
ANTALYA 56,25  59,75  29,34 
ARDAHAN 56,07  59,48  30,09 
ARTVIN 55,88  59,29  30,64 
AYDIN 55,53  58,95  29,24 
BALIKESIR 55,60  59,02  28,79 
BARTIN 55,32  58,54  28,85 
BATMAN 56,48  59,99  29,74 
BAYBURT 55,78  59,19  29,89 
BILECIK 54,95  58,17  28,69 
BINGOL 56,61  60,12  29,99 
BITLIS 56,61  60,12  29,81 
BOLU 55,05  58,27  29 
BURDUR 56,05  59,56  29,29 
BURSA 55,08  58,30  28,69 
CANAKKALE 55,63  59,05  28,89 
CANKIRI 55,41  58,82  29,40 
CORUM 55,64  59,05  29,34 
DENIZLI 55,78  59,20  28,99 
DIYARBAKIR 56,49  60  29,86 
DUZCE 54,91  58,13  28,85 
EDIRNE 55,13  58,57  29,39 
ELAZIG 56,60  60,11  29,51 
ERZINCAN 56,02  59,43  29,89 
ERZURUM 56,07  59,48  29,69 
ESKISEHIR 55,30  58,52  28,79 
GAZIANTEP 56  59,40  29,31 
GIRESUN 55,82  59,23  29,79 
GUMUSHANE 55,78  59,19  29,89 
HAKKARI 56,67  60,18  30,37 
HATAY 55,74  59,14  29,41 
IGDIR 56,66  60,06  30,29 
ISPARTA 56,11  59,62  29,24 
KAHRAMANMARAS 56,02  59,42  29,44 
KARABUK 55,34  58,56  28,85 
KARAMAN 55,94  59,33  29,71 
KARS 56,08  59,49  30,19 
KASTAMONU 55,73  59,14  29,85 
KAYSERI 56,05  59,44  29,11 
KILIS 55,76  59,16  29,61 
KIRIKKALE 55,30  58,71  29,02 
KIRKLARELI 55,10  58,54  29,29 
KIRSEHIR 55,34  58,75  29,12 
KOCAELI 54,44  57,66  28,49 
KONYA 56,10  59,57  29,21 
KUTAHYA 55,93  59,23  29,24 
MALATYA 56,29  59,69  29,77 
MANISA 55,34  58,76  29,14 
MARDIN 56,54  60,05  29,74 
MERSIN 55,86  59,25  29,91 
MUGLA 55,78  59,20  29,14 
MUS 56,61  60,12  30,08 
NEVSEHIR 55,95  59,34  29,21 
NIGDE 55,89  59,28  29,01 
ORDU 55,61  59,01  29,39 
OSMANIYE 55,75  59,15  29,74 
RIZE 55,76  59,17  29,89 
SAKARYA 54,74  57,96  28,59 
SAMSUN 55,59  58,99  29,39 
SANLIURFA 56,24  59,64  29,71 
SIIRT 56,53  60,04  29,94 
SINOP 55,64  59,04  29,89 
SIRNAK 56,61  60,12  30,05 
SIVAS 56,04  59,45  29,69 
TEKIRDAG 54,71  58,15  29,09 
TOKAT 55,65  59,05  29,89 
TRABZON 55,75  59,16  29,49 
TUNCELI 56,61  60,12  30,31 
USAK 55,78  59,20  29,24 
VAN 56,66  60,06  29,71 
YALOVA 54,75  57,97  28,59 
YOZGAT 55,69  59,10  29,32 
ZONGULDAK 55,26  58,48  29,25 

 

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

