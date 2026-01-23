Motorine bir zam daha... Artık ortalama bir aracın deposu 3 bin TL'ye dayandı
Türkiye'de yağmur gibi yağan zamlar aralıksız devam ederken akaryakıt fiyatlarına bugün gelen zamla birlikte 1 depo akaryakıtın maliyeti 3 bin TL'ye dayandı.
Türkiye'de yeni gün yine yeni bir zamla başladı... Araç sahipleri Cuma gününe motorin fiyatlarına gelen zamla uyandı.
Hem petrol fiyatlarındaki hem de döviz kurundaki yükselişler devam ederken Çarşamba günü itibariyle 1 TL daha zamlanan motorinim litre fiyatına 1 TL daha zam geldi ve motorinin litresi 60 TL sınırına dayandı.
Hatırlanacağı gibi 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatı 1 TL 70 kuruş, 17 Ocak'ta ise motorinin litre fiyatı 1 TL 61 kuruş zamlanmıştı.
Bu zamların ardından önceki gün de ( 21 Ocak Çarşamba ) motorine bir kez daha zam geldi ve motorinin litre fiyatı 1 TL daha arttırıldı.
Ancak akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru bitmedi.
Bugün itibariyle de ( 23 Ocak Cuma ) motorinin litre fiyatı 1 TL 43 Kuruş daha zamlandı.
Motorindeki bu zamla birlikte gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrilirken henüz benzin ve LPG grubu için açıklanmış bir zam yok.
İşte 23 Ocak Cuma günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Not: Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ANKARA
|55
|58,42
|29,17
|ISTANBUL (ANADOLU)
|53,92
|57,16
|28,69
|ISTANBUL (AVRUPA)
|54,10
|57,34
|29,29
|IZMIR
|55,27
|58,69
|29,09
|ADANA
|55,88
|59,27
|29,61
|ADIYAMAN
|56,28
|59,68
|29,74
|AFYON
|56,12
|59,63
|29,14
|AGRI
|56,66
|60,06
|30,29
|AKSARAY
|55,97
|59,36
|29,01
|AMASYA
|55,60
|59
|29,79
|ANTALYA
|56,25
|59,75
|29,34
|ARDAHAN
|56,07
|59,48
|30,09
|ARTVIN
|55,88
|59,29
|30,64
|AYDIN
|55,53
|58,95
|29,24
|BALIKESIR
|55,60
|59,02
|28,79
|BARTIN
|55,32
|58,54
|28,85
|BATMAN
|56,48
|59,99
|29,74
|BAYBURT
|55,78
|59,19
|29,89
|BILECIK
|54,95
|58,17
|28,69
|BINGOL
|56,61
|60,12
|29,99
|BITLIS
|56,61
|60,12
|29,81
|BOLU
|55,05
|58,27
|29
|BURDUR
|56,05
|59,56
|29,29
|BURSA
|55,08
|58,30
|28,69
|CANAKKALE
|55,63
|59,05
|28,89
|CANKIRI
|55,41
|58,82
|29,40
|CORUM
|55,64
|59,05
|29,34
|DENIZLI
|55,78
|59,20
|28,99
|DIYARBAKIR
|56,49
|60
|29,86
|DUZCE
|54,91
|58,13
|28,85
|EDIRNE
|55,13
|58,57
|29,39
|ELAZIG
|56,60
|60,11
|29,51
|ERZINCAN
|56,02
|59,43
|29,89
|ERZURUM
|56,07
|59,48
|29,69
|ESKISEHIR
|55,30
|58,52
|28,79
|GAZIANTEP
|56
|59,40
|29,31
|GIRESUN
|55,82
|59,23
|29,79
|GUMUSHANE
|55,78
|59,19
|29,89
|HAKKARI
|56,67
|60,18
|30,37
|HATAY
|55,74
|59,14
|29,41
|IGDIR
|56,66
|60,06
|30,29
|ISPARTA
|56,11
|59,62
|29,24
|KAHRAMANMARAS
|56,02
|59,42
|29,44
|KARABUK
|55,34
|58,56
|28,85
|KARAMAN
|55,94
|59,33
|29,71
|KARS
|56,08
|59,49
|30,19
|KASTAMONU
|55,73
|59,14
|29,85
|KAYSERI
|56,05
|59,44
|29,11
|KILIS
|55,76
|59,16
|29,61
|KIRIKKALE
|55,30
|58,71
|29,02
|KIRKLARELI
|55,10
|58,54
|29,29
|KIRSEHIR
|55,34
|58,75
|29,12
|KOCAELI
|54,44
|57,66
|28,49
|KONYA
|56,10
|59,57
|29,21
|KUTAHYA
|55,93
|59,23
|29,24
|MALATYA
|56,29
|59,69
|29,77
|MANISA
|55,34
|58,76
|29,14
|MARDIN
|56,54
|60,05
|29,74
|MERSIN
|55,86
|59,25
|29,91
|MUGLA
|55,78
|59,20
|29,14
|MUS
|56,61
|60,12
|30,08
|NEVSEHIR
|55,95
|59,34
|29,21
|NIGDE
|55,89
|59,28
|29,01
|ORDU
|55,61
|59,01
|29,39
|OSMANIYE
|55,75
|59,15
|29,74
|RIZE
|55,76
|59,17
|29,89
|SAKARYA
|54,74
|57,96
|28,59
|SAMSUN
|55,59
|58,99
|29,39
|SANLIURFA
|56,24
|59,64
|29,71
|SIIRT
|56,53
|60,04
|29,94
|SINOP
|55,64
|59,04
|29,89
|SIRNAK
|56,61
|60,12
|30,05
|SIVAS
|56,04
|59,45
|29,69
|TEKIRDAG
|54,71
|58,15
|29,09
|TOKAT
|55,65
|59,05
|29,89
|TRABZON
|55,75
|59,16
|29,49
|TUNCELI
|56,61
|60,12
|30,31
|USAK
|55,78
|59,20
|29,24
|VAN
|56,66
|60,06
|29,71
|YALOVA
|54,75
|57,97
|28,59
|YOZGAT
|55,69
|59,10
|29,32
|ZONGULDAK
|55,26
|58,48
|29,25
Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
