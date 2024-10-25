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Motorine bir zam daha geldi: Motorinin litre fiyatı yine benzini aştı

Motorine bir zam daha geldi: Motorinin litre fiyatı yine benzini aştı
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Önceki hafta peş peşe zamlanan benzin ve motorin fiyatlarına önceki gün çifte indirim gelmişti. Ancak araç sahiplerinin indirim hevesi kursağında bırakan zam bugün akaryakıt istasyonlarında tabelalara yansıdı. İşte güncel, benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki bitmek tükenmek bilmez zamlara önceki gün indirim molası verilmişti. Orta Doğu'daki siyasi belirsizlikler ve savaş ortamı, Dolar kurundaki zirve seyri nedeniyle zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarına dün yansıyan indirim araç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü ancak yeni gün yeni bir zamla başladı.

Önceki gün hem benzine hem de motorine 1'er TL'lik zam geleceği öğrenilmişti ancak benzin zammı ertelendi, motorin zammı ise akaryakıt istasyonlarında tabelalara yansıdı.

Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren ( 25 Ekim cuma ) geçerli olmak üzere 85 kuruş zam yapıldı ve bu yeni fiyat pompaya yansıdı.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise bir fiyat değişikliği ise olmadı.

Ancak önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi son olarak geçen hafta motorine 76 Kuruş, benzine ise 1,59 TL Kuruş zam gelmişti. Fakat petrol fiyatlarındaki aralıksız yükseliş yerini düşüşe bırakınca dün de ( 22 Ekim Salı itibariyle ) benzinin litre fiyatına 1 TL 87 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 TL 65 kuruş indirim gelmişti.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasından ortalama 42,77 TL, Ankara'da 43,31 TL, İzmir'de 43,81 TL, Bursa'da 43,36 TL, Antalya'da 44,21 TL ve Diyarbakır'da 44,33 TL'ye yükseldi.

İşte 25 Ekim Cuma itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,29 TL
Motorin fiyatı: 43,28 TL 
LPG fiyatı: 26,50 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,88 TL
Motorin fiyatı: 42,76 TL 
LPG fiyatı: 26,59 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,73 TL 
Motorin fiyatı: 43,79 TL
LPG fiyatı: 26,55 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,17 TL
Motorin fiyatı: 44,22 TL
LPG fiyatı: 26,80 TL 

 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,28 TL
Motorin fiyatı:  44,26 TL
LPG fiyatı: 26,25 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,51 TL
Motorin fiyatı: 43,59 TL
LPG fiyatı: 26,30 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,97 TL
Motorin fiyatı: 43,98 TL
LPG fiyatı: 26,16 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,08 TL
Motorin fiyatı: 44,09 TL
LPG fiyatı: 26,23 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,32 TL 
Motorin fiyatı: 44,371 TL
LPG fiyatı: 25,98 TL

 

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,77 TL 
Motorin fiyatı: 43,85 TL
LPG fiyatı: 26,38 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  43,98 TL 
Motorin fiyatı: 44,02 TL
LPG fiyatı: 27,02 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,97 TL
Motorin fiyatı: 43,96 TL
LPG fiyatı: 26,15 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,01 TL 
Motorin fiyatı: 44,06 TL
LPG fiyatı: 27,35 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44 TL 
Motorin fiyatı: 44,04 TL
LPG fiyatı: 26,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,41 TL 
Motorin fiyatı: 44,38 TL
LPG fiyatı: 27,11 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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